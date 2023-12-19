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12 köpeğin sahiplerine ceza

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Mikroçipsiz/kayıtsız olduğu tespit edilen 12 köpeğin sahipleri için yasal işleme gidildi

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12 köpeğin sahiplerine ceza
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Büyük Av Sezonu'nun sürdüğü bu dönemde Veteriner Dairesi personeli ve Trafik Polis ekipleri iş birliğiyle önceki gün denetim yapıldı.
Veteriner Dairesi'nden yapılan açıklamada, İskele, Güzelyurt, Girne ve Ziyamet bölgelerinde 86 araçta bulunan toplam 361 köpeğin mikroçip/kayıt kontrolünün yapıldığı ve mikroçipsiz/kayıtsız olduğu tespit edilen 12 köpeğin sahipleri için yasal prosedürün de uygulandığı belirtildi.
İlerleyen günlerde dairenin denetimlerinin artarak devam edeceği belirtilerek, köpek sahibi kişilerin “Köpek Kayıt Tüzüğü” kuralları gereği mikroçipsiz olan köpeklerini kayıt altına almaları zorunluluğu olduğu vurgulandı.
 
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