Onar Özel Temsilci, Çınar GYÖ ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü oldu

Cumhurbaşkanı Özel Temsilciliği görevine Güneş Onar; Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörlüğü’ne Seniha Birand Çınar getirildi.Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneş Onar'ın Cumhurbaşkanı Özel Temsilciliği görevine getirilmesiyle boşalan "Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörlüğüne Seniha Birand Çınar getirildi.Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesindeki bilgilere göre Güneş Onar, 1974 yılında doğdu. Türk Maarif Koleji'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli basın-yayın kuruluşlarında muhabirlik, haber müdürlüğü ve editörlük yaptı. 2003 yılında Üçüncü Sekreter olarak Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başladı. Annan Planı müzakere sürecinde, çalışma grupları ve teknik komitelerde görev aldı. 2004 yılında Pakistan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde 3 ay, 2005 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda 7 ay süreyle eğitim programına katıldı. 2006 yılında KKTC Washington Temsilciliği'nde görevlendirildi. 2010 Nisan ayında Washington Temsilciliği’ndeki süresini tamamlayıp Dışişleri Bakanlığı’na dönen Güneş Onar, 2010 yılı Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı Müzakere Heyeti’nde görevlendirildi. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevi sırasında BM Genel Sekreteri gözetimde gerçekleştirilen Cenevre, Greentree-1, Greentree-2 Liderler zirvelerinde ve Atina’ya yapılan çapraz ziyaretler de dahil olmak üzere uluslararası platformda katılım gösterilen heyetlerde yer aldı. Onar, 2013 yılında Cumhurbaşkanlığı Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü, 2018 yılında ise Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. Müsteşarlık görevi 11 Ocak 2021 tarihinde sona eren Güneş Onar, 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü olarak görev yapıyordu. Güneş Onar evli ve iki çocuk babası...ÇınarSeniha Birand Çınar, 1999 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı kariyer diplomatı olup, sırasıyla Paris'te üçüncü ve ikinci sekreter, Ankara'da birinci müsteşar, Strasbourg'da Temsilci ve İstanbul’da da Başkonsolos olarak dış görevlerde bulundu.Çınar ayrıca Dışişleri Bakanlığı merkez birimlerinde farklı yıllarda Siyasi İsler ve Avrupa Birliği ile İlişkiler ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile İlişkiler Müdürlüklerinde Müdür/Temsilci unvanıyla görev yaptı.Seniha Birand Çınar, Kıbrıs konusuyla ilgili 1999’dan itibaren Cumhurbaşkanlığı'nda aracılı görüşmeler ile Bürgenstock süreci de dahil olmak üzere, Annan Planı müzakere süreçlerinde, 2010-11 döneminde yine Cumhurbaşkanlığı müzakere heyetinde hizmet verdi.Reading, Westminster, Pantheon-Assas ve Strasbourg Üniversitelerinden Uluslararası İlişkiler-Diplomasi-AB Hukuku ve İnsan Hakları konulu lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olan Çınar, İngilizce ve Fransızca biliyor.