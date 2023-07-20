"Ömrümün geri kalanını ailemle geçirmek istiyorum"

Görevinden ayrılacak Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, 80 yaşını doldurduğuna dikkat çekti ve “Ömrümün geriye kalan kısmını biraz daha ailemle geçirmek istiyorum” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görevinden ayrılacak Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile hiçbir anlaşmazlıkları olmadığını ve emekliliğinde de kendisine danışmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Özel Temsilci Ergün Olgun, yaptığı açıklamada, Olgun’un görevinden ayrılma kararı ve konuya ilişkin haberleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ergün Olgun’un emeklilik kararını başka yöne çekmeye çalışanların “haksızlık yaptığını” vurgulayarak, “Hiçbir anlaşmazlığımız yoktur. Emekliliğini yaşayarak ailesine ve kendisine zaman ayırmak istemesi en doğal hakkıdır” dedi.

Ergün Olgun ile UBP Genel Başkanlığı döneminde de Kıbrıs konusunda istişarelerde bulunduğunu belirten Tatar, Olgun’un Kıbrıs konusu ve diplomasideki bilgi ve deneyimine vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanı olduktan sonra kendisine bu görevi teklif ettiğimde kabul etti. Bu benim için bir lütuftu” dedi.

Olgun’un hem Erenköy’de, hem de 1974 savaşında yaralandığını bildiren Tatar, Olgun’a sağlık diledi ve “Ergün beye hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Biz her zaman kendisine danışmaya devam edeceğiz” dedi.

Özel Temsilci Ergün Olgun da, istifa ettiğine dair basında yer alan haberlerin doğru olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

“Ben emekliliğimi istedim. Benim sözleşmem 1 Kasım’da bitiyor. Hiç izin kullanmış değilim. İçeride yaklaşık 2 ay birikmiş iznim var. Dolayısıyla Ağustos sonu itibarıyla ayrılmayı düşündüm. Sayın Colin Stewart Ağustos ortası geliyor. Ondan sonra da izinlerimi kullanacağım ve 1 Kasım itibarıyla da sözleşmemin yenilenmemesini istedim"

Olgun, 80 yaşını doldurduğunu ve sağlık sorunu da bulunmadığını belirterek, “Ailenin de benden beklentileri var. Onlar benimle daha fazla zaman harcamak istiyor” dedi.

Şu anda Cumhurbaşkanlığı içerisinde iyi bir ekip de geliştirdiklerini belirten Ergün Olgun, “Neticede genç kuşağa da devretme zamanımın geldiğini düşünüyorum” dedi.

Olgun, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı ile çok sağlıklı bir ilişkimiz oldu. Her zaman bana çok ciddi bir saygı içerisinde davrandılar. Bunu kesinlikle unutmam mümkün değil. Ben buradan, görevden ayrılıyor olabilirim ama ben Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakacak değilim. Ben Cumhurbaşkanı’ndan gördüğüm destek ve savunduğu tezler bakımından birlikte olduk ve bundan sonra da birlikte olacağız. Her zaman bana ihtiyacı olduğunda ben Cumhurbaşkanı’nın yanında olacağım.

Benim emekliliğe ayrılma ihtiyacım bir gereklilik sonucu ortaya çıktı. Ömrümün geriye kalan kısmını biraz daha ailemle geçirmek için. Normal emeklilik yaşı 60-65’tir. Ben 80 yaşına kadar devam ettim. Her şeyin bir sonu var. Bütün arkadaşlarıma bana verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanına bana verdiği destek için ve bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Görevimi layıkıyla yaptığım kanaatindeyim.”

