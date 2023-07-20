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PGM, çocukları ağırladı

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Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencileri, Polis Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

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PGM, çocukları ağırladı
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Yaz okulunda öğrenim gören 50 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde düzenlenen kültür gezisi kapsamında dün Polis Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.
Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencilerine ziyaret sırasında PGM-Trafik Müdürlüğünde görevli Müfettiş Serdar Karpuzcu tarafından trafik konferansı verildi.
Konferansta öğrencilere, trafikte araç sürücülerinin ve yayaların uyması gereken kurallar, araçta emniyet kemeri kullanımının önemi ve yaya geçidi ile okul servis araçlarında nasıl davranılması gerektiği konularında bilgi aktarıldı.  
Öğrenciler daha sonra Polis Müzesi’ni gezerek, gözlem yaptı ve polis tarihi hakkında bilgiler aldı. 
Ziyaret sonunda öğrenciler tarafından, Polis Genel Müdürü (PGM) Kasım Kuni’ye çiçek takdim edildi. Kuni de, öğretmen Serhat Bayar’a ziyaret anısı olarak Polis Örgütü sembolü ve flama takdim etti.
 
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