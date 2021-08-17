Ömer Köseoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı oldu

Uzun yıllar çeşitli bakanlıklarda ve son olarak Başbakanlık’ta müsteşar olarak görev yapan ve geçtiğimiz günlerde emekli olan Ömer Köseoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanı olarak atandı

Başbakanlık Müsteşarlığı’ndan geçtiğimiz günlerde emekli olan Ömer Köseoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığına atandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Uzun yıllar çeşitli bakanlıklarda ve son olarak Başbakanlık’ta müsteşar olarak görev yapan Ömer Köseoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanı olarak atandı” denildi.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Kamil Kayral’ın emekliye ayrılmasıyla boşalmıştı.

Köseoğlu’nu kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar, Köseoğlu’na yeni görevini tevdi etti.

TATAR: “ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI”

Cumhurbaşkanı Tatar, Köseoğlu ile görüşmesinde, 30 yıldan fazla kamunun çeşitli kademelerinde görev yapan Ömer Köseoğlu’na devlete hizmetlerinden ötürü teşekkür etti ve Köseoğlu’nun bürokrat olarak çok önemli başarılara imza attığını kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun çok önemli bir kurum olduğunu ifade eden Tatar, Köseoğlu’nun komisyonda birlik ve beraberlik içerisinde yönetim kuruluyla birlikte başarı olacağına inandığını kaydetti.

“GÖREVİNİ TARAFIZ, OBJEKTİF VE ADİL BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRECEĞİNE İNANCIM TAM”

Liyakat düzenine bağlı olarak, performans odaklı terfi ve atamaların yapılmasında Köseoğlu’nun tarafız, objektif ve adil bir şekilde görevini yerine getireceğine inancının tam olduğunu kaydeden Tatar, Köseoğlu’na başarılar diledi.

KÖSEOĞLU

Ömer Köseoğlu da konuşmasında Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı görevini, geçmiş tecrübelerini de kullanarak, tarafız, objektif ve adil bir şekilde görevini yerine getireceğini söyledi.

ÖMER KÖSEOĞLU’NUN ÖZGEÇMİŞİ

27 Temmuz 1963 yılında Lefkoşa´da doğdu. 1963 olaylarında altı aylıkken ailesi ile birlikte Peristerona’dan Doğancı’ya göç etti. Orta ve lise öğrenimini Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra, üniversite öğrenimi için Ankara´ya gitti ve 1987 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.

1989 yılında özel bir Chartered Accountant firmasında işe başladı. Daha sonra Sosyal Sigortalar Dairesi’nde muhasebe memuru olarak görev yaptı.

2 Ocak 1990 tarihinde Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde göreve başladı. 2000 yılına kadar dairenin her kademesinde görev yaptı. Bu süre içerisinde 1997 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası AŞ.´de eğitime katıldı. Kuzey Kıbrıs Menkul Kıymetler Yasası´nın hazırlanması ve şirketlerin borsada faaliyet gösterebilmesi için Limited Şirketler (Değişiklik) Yasası’nın hazırlanmasında görev aldı. Birçok şirkette “Kayyum” olarak, Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi Ltd.’te Denetçi olarak görev yaptı. O tarihlerde ilk kez Dairenin otomasyona geçmesinde etkin rol üstlendi.

6 Ekim 2000 yılında görev yapmakta olduğu Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne Müdür olarak atandı ve bu görevini Şubat 2004 tarihine kadar sürdürdü. Bu dönemde baş gösteren bankalar krizinde Mahkeme tarafından tasfiyesine karar verilen beş bankaya Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru olarak atandı. Annan Planı müzakere sürecinde ekonomi konularında çalışma gruplarında görev yaptı.”

Şubat 2004 tarihinden sonra yaklaşık beş yıl Ekonomi Müşaviri olarak YAGA yönetim kurulu üyeliği, Avrupa Birliği Uyum çalışmaları kapsamında Limited Şirketler Yasası ve Muhasebe Meslek Yasası çalışma grubunda görev yaptı.

1 Haziran 2009 tarihinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na Müsteşar olarak atandı. Bunun yanında Kara Para ile Mücadele Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ayrıca, Temmuz 2016 tarihine kadar yedi yıl boyunca Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu üyesi ve Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Annan Planı sonrası Cumhurbaşkanlığı’na bağlı iki taraflı Ekonomi Teknik Komitesi Başkanlığını yaptı. Altı yıla yakın Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 2011 yılında Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında Malta’da gerçekleştirilen Limited Şirketler Yasası ve Muhasebe Meslek Yasası çalışma grubuna Başkanlık yaptı. Ankara’da özelleştirme hazırlık çalışmaları kapsamında Özelleştirme İdaresi’nde eğitime katıldı. 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası çalışmalarına başkanlık yaptı. 2010-2012 Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması programının hazırlanmasında Teknik Heyet Üyesi olarak etkin görev aldı.

16 Şubat 2011 tarihinde Başbakanlık Müsteşarı olarak atandığı görevini, 13 Temmuz 2016 tarihine kadar sürdürdü. Bu dönemde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Bankanın üyesi bulunduğu ADFIAP( Association of Development Financing Intituions in Asia and the Pasific)´in Genel Kurulu’nu ilk kez 20-23 Nisan 2011 tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tüm engelleme çabalarına rağmen 22 ülkeden 46 kurumun katılımı ile ülkemizde gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Petrolleri Şti Ltd. ve Ercan Havaalanı´nın özelleştirilmesi çalışmalarını yürütmüş olup, Özelleştirme Raporu Hazırlama Komisyonu ve Değer Tespit Komisyonu Başkanlığı yaptı. 2015 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel’de düzenlenen Bölgeler Politikası Çalıştayı’na katıldı.

