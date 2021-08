Yakın Doğu Koleji, öğrencilerini dünya ile rekabete hazırlıyor

2021’de YKS ve uluslararası sınavlarda önemli başarılara imza atan Yakın Doğu Kolejleri, Lefkoşa, Yeniboğaziçi ve Girne kampüslerinde öğrencilerini dünya ile rekabete hazırlıyor

Bu yıl gerçekleşen IGCSE, IELTS, Pearson Edexcel ve Cambridge International gibi uluslararası sınavlarda büyük bir başarı yakalayan Yakın Doğu Koleji öğrencileri diğer yandan YKS’de de KKTC ve Türkiye dereceleri yaparak büyük bir fark yarattı.

Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji ile eğitim kalitesini KKTC’nin her noktasına yayan Yakın Doğu Kolejlerinde gelecek eğitim dönemi için hazırlıklar da bütün hızıyla sürüyor. Yakın Doğu Kolejleri Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, yeni eğitim döneminde uygulayacakları yenilikleri anlattı. Kayıtların devam ettiği Yakın Doğu Kolejlerinde öğrencileri pek çok olanak ve yenilik bekliyor. Eğitim yılını önemli başarılarla kapattıklarını söyleyen İdris, gelecek eğitim döneminde de Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin KKTC'yi dünyada temsil etmeye devam edeceklerini vurguluyor.

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden büyük başarı

Yakın Doğu Koleji, her sene olduğu gibi bu yıl da önemli başarılara imza attı. Yakın Doğu Koleji’nden Murat Bebiş, YKS sınavında Eşit Ağırlık, Sözel ve Yabancı Dil puan türlerinde KKTC 1’cisi, sayısalda ise KKTC'de ikinci oldu. “Murat Bebiş adlı öğrencimiz üç branşta KKTC birinciliği ve bir branşta da ikincilik almasının yanı sıra Türkiye'de 2,3 milyon öğrenci arasında Eşit Ağırlık puan türünde 157’inci olarak büyük bir başarı sergiledi” ifadesini kullandı. Asım İdris, Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin GCS/IGCSE/GCSE sınavlarında da farklı dallarda 7 dünya birinciliği, 2 Avrupa birinciliği ve 8 kez de Kıbrıs birinciliği alarak çok ciddi başarılara imza attığını söyledi.

2010-2020 döneminde IELTS’de 7,5’lik ortalama başarı puanına ulaştıklarını söyleyen Asım İdris, 2021’de 2 öğrencilerinin IELTS’de 8,5; altı öğrencinin ise 8 puan alma başarısı gösterdiğini belirtti. Yine 2021’de “Cambridge International English as a Second Language” sınavına giren Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden 15’i A* alırken 25 öğrenci ise A notu alarak büyük bir başarıya imza attı. Bir başka uluslararası sınav olan Pearson Edexcel AS-LEVEL’de de 2021’de 11 öğrenci 3 veya 4 dersten A* ve A aldı. Yine 2021’de Cambridge International Computer Science sınava giren 9 öğrencinin tamamı A* notu aldı. Yakın Doğu Koleji, ILS ortaokul öğrencilerinin hazırlandığı IGCSE’ye hazırlık sınavlarında da yüzde 100 başarı sağladı.

Dünya ile rekabet edecek bir donanıma ihtiyaç var

Uluslararası sınavlarda Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin gösterdiği başarıyı değerlendiren Asım İdris, dünyanın çok hızlı değiştiğini ve sınırların her geçen gün giderek saydamlaştığını hatırlattı. Asım İdris, “Gelişen teknolojilerle birlikte Hindistan’dan bir kişi oturduğu yerden Amerika’daki birinin işini yapabiliyor. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Çocuklarımızın da artık sadece kendi aralarında değil bütün dünya ile rekabet edecek donanıma sahip olması gerekiyor” ifadesini kullanıyor.

“Bu hızlı değişime ve üretilen çok bilgiye kolayca adapte olacak, değişimle birlikte kendini de değiştirecek, ayakta durabilecek insan tipinin yetiştirmek zorundayız” diyen İdris, “Sadece KKTC sınırları içerisinde değil dünya ile rekabet ediyoruz. Çocuklarımızı da bu bilinç ve donanımla yetiştiriyoruz” ifadesini kullanıyor. Bu noktada gereken en önemli donanımın yabancı dil olduğunu söyleyen Asım İdris, “Öğrencilerimizi yabancı dile hakim, bilimsel düşünce yapısına sahip ve bilgi teknolojilerini de üst düzeyde kullanabilen bireyler olarak yetiştiriyoruz” diyor. İdris, “Bu bakışla ortaokul müfredatımızı yeniledik. Bilgisayar, ICT ve kodlama gibi alanlarda özel önem veriyoruz. Cambridge Üniversitesi’nin müfredatlarını kendi müfredatlarımızın içersine yerleştirdik ve bunları takip ediyoruz” ifadesini kullanıyor.

Fen ve Matematik derslerinde de Pearson Edexcel müfredatlarını uygulayarak, teorik derslerin yanı sıra uygulama ve deneye dayalı bir yaklaşımla öğrencilere yaşayarak öğrenebilecekleri bir ortam sunan Yakın Doğu Kolejlerinde çocukların keyif alarak öğrenmeyi sevmeleri ve hayatlarında içselleştirmeleri amaçlanıyor.

Yakın Doğu Koleji, IGCSE ve YKS seçeneğini birlikte sunuyor

Öğrencilerinin gelecekleri için doğru yolu belirleyebilmesi için Akademik Danışmanlık Merkezi kurduklarını da söyleyen Asım İdris, kurdukları modeli şu sözlerle anlatıyor: “Akademik Danışmanlık Merkezimizde iki uzman arkadaşımız rehberlik servisi haricinde görev yapıyor. Böylelikle öğrencilerin isteklerine, yeteneklerine, başarılarına, ailelerin isteklerine göre, uygun ülke, uygun üniversite ve bölümü bulmak için orta öğrenim sürecinde çalışmaya başlıyoruz. Bunu sağlayabilmek için de 9’uncu sınıftan itibaren kalıplaşmış dersler yerine, öğrencilere uygun seçmeli dersler oluşturduk. Çocuklarla ve aileleriyle birlikte ilerde hangi alanda okumak istediğini belirleyip yeteneklerini ve başarısını da değerlendirerek ders seçimini bu veriler ışığında yapıyoruz. IGCSE sınavları için 18 farklı dersten kendilerine uygun ders seçimi imkanı veriyoruz. 18 farklı ders seçeneği KKTC’de sadece Yakın Doğu Kolejinde var.”

Yakın Doğu Kolejlerinde, eğitimlerine yurtdışı yerine KKTC ya da Türkiye'de devam etmek de öğrenciler için önemli bir seçenek. Kolejlerde öğrencilere genellikle GCE ve YKS seçeneklerinden sadece birinin sunulduğunu hatırlatan İdris, “Yakın Doğu Kolejlerinde hem GCE hem de YKS seçeneğinin olması çocukların pasaport ve gelecek planlarına göre büyük bir seçenek ve avantaj sağlıyor” ifadesini kullanıyor.

NECSIS sistemi ile aileler de eğitimin bir parçası haline geliyor

Yakın Doğu Kolejlerinin ailelerle de yakın bir iletişim kurduğunu söyleyen İdris, “Bu ihtiyacı karşılamak için NECSIS adında web tabanlı bir ölçme değerlendirme öğrenci bilgi sistemi geliştirdik” diyor. Öğrencinin akademik, sosyal ve bilişsel bütün verilerinin NECSIS’e işleniyor ve aileler bu sistem üzerinden öğrencisinin gelişimini yakından takip etme fırsatı yakalıyor. Ayrıca sisteme girilen verilerin analiz edilmesi ile öğrencinin hangi konularda eksik olduğu, hangi konulara çalışması gerektiği, hangi konularda başarılı olduğu bilgisi de ailelere email yoluyla düzenli olarak ulaştırılıyor. Böylece çocuklar zamanı çok iyi kullanarak hangi konuya çalışacağının bilincinde oluyor ve aileler de bu durumu yakından takip edebiliyor. Asım İdris, “Bu veriler ışığında kurslar düzenleyerek çocuklarımızı destekliyoruz. Çocukların ihtiyaç duydukları derslere göre düzenlenen bu kurslar için öğrencilerden ekstra bir ücret de talep edilmiyor. Böylece çocukların dışarıdan ek bir kurs alarak zaman kaybetmelerinin ve yorulmalarının da önüne geçiyoruz” dedi. Çocukların devlette 10 saat ders yaparken, tam gün eğitim yapan Yakın Doğu Koleji’nde 13-15 saate kadar ders yapma imkanı olduğunu söyleyen İdris, “Bu imkanla bir öğrencimizin ya da sınıfımızın herhangi bir derste ya da konuda takviyeye ihtiyaç duyması halinde, bu ihtiyacı eğitim saatleri içerisinde karşılayabiliyoruz” dedi.

Akademik eğitimin yanında spor ve kültür de Yakın Doğu Kolejlerinde başrolde!

Asım İdris, öğrencilerin akademik gelişimleri kadar kendilerini keşfederek sosyalleşecekleri alanlar da açtıklarını söyleyerek, Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği sportif karşılaşmalarda 36 branşta yer aldığını belirtti. Aynı zamanda okul bünyesinde faal olan kulüpler de öğrencilere zengin bir sosyalleşme alanı sunuyor. Öğrencilerin KKTC dışında da pek çok etkinliğe katılımını sağladıklarını söyleyen Asım İdris, “Pandemi sürecinden önce öğrencilerimizin NASA ve CERN Laboratuvarını yerinde görmeleri için iki kez gezi düzenlediklerini söyleyerek, daha küçük yaş grupları için ise İzmir'de bulunan uzay kampına gidildiğini ifade etti. İdris, öğrenciler için çok önemli deneyimlere fırsat sağlayan bu tip organizasyonlara, pandemi koşullarının uygun hale gelmesiyle devam edeceklerini de söyledi.