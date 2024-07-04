Eşi Hüseyin Palu’yu trafik kazasında kaybeden 2 çocuk annesi Zarif Palu’nun paylaşımı, yürekleri parçaladı

41 yaşındaki eşi Hüseyin Palu’yu geçtiğimiz Cuma günü Tatlısu’da meydana gelen trafik kazasında kaybeden iki çocuk annesi Zarif Palu, sosyal medya paylaşımıyla yürekleri yaktı...

Zarif Palu’nun paylaşımı şöyle:

"Hiçbir kelime yok içimdeki duyguları anlatmaya.

Öyle yorgunum, öyle bir bilinmezliğin içerisindeyim ki anlatamam,

O kadar eksik kaldım ki,paramparça yüreğim.

Aklımı yitirecek gibiyim,

Evim şimdi sensiz bomboş hiçbirşeyin anlamı kalmadı sanki,

İçtiğim suyun bile tadı yok.

Evimizin en güzel köşesinde resmin kalbimde derin sızın.

Hiç dinmeyecek tarifsiz acın.

Boğazımda kelimeler düğüm düğüm.

Seni o kadar çok özledim ki sevdiğim evlatlarımızla başbaşayım şimdi ve eminim ki sen gökyüzünde biryerlerden bizi izliyorsun ...

Hep derdin bana "Aşkım ben bir meleğim" diye.

Haklısın hemde çok haklısın

Meleğim Rahat Uyu,

Huzurla Uyu,

Bugün benim için bir başka buruk çok boşluktayım çok. Bugün benim Doğum Günüm ve sen YOKSUN

Olmasaydı sonumuz böyle"

