Olaylı eylem

Hayvan üreticileri, Cumhurbaşkanlığı ve SÜTEK önüne gübre dökme eylemi yaptı, ortalık karıştı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğulları ve 6 üretici tutuklandı, okunan davaların ardından serbest bırakıldı

Hayvan üreticileri isyanda! Milyon TL’lik alacak, düzensiz veya bölük pörçük ödemeler, geri dönen çekler, katlanarak artan akaryakıt ve elektrik ücretleri karşısında ayakta duramayacak hale gelen hayvancılar, muhatap bulamamaktan yakındı, sokağa indi…Günlük sıkıntıların dahi çözülemediğinden dolayı isyan noktasında geldiğini anlatan hayvan üreticileri kangrenleşen sorunlara çözüm için ise aylardır devlet kanadından hiçbir muhatap bulamıyor…Sorunlarına çare bulunmadığı için eylem yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Cumhurbaşkanlığı ve SÜTEK önüne gübre dökmek istedi, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğullları ve 6 üretici tutuklandı.Dün sabah önce Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği önünde toplanan hayvancılar, içeriğini açıklamadıkları eylem için sabah saatlerinde yola çıktı. Birliğe, üzerinde "Ustam aç ben aç" ve "Bizim suçumuz KKTC'de yaşamak mı" yazılı pankart taşıyan bir de küçük baş hayvan getirildi.Bir grup hayvan üreticisi Cumhurbaşkanlığı'na gitti. Cumhurbaşkanlığı önünde geniş güvenlik önlemi alındığı gözlemlendi. Hayvancıların gübre dökmek istemesi üzerine hem Cumhurbaşkanlığı, hem de SÜTEK önünde gerginlik yaşandı, tutuklamalar oldu.Eylem için Cumhurbaşkanlığı’na gelen Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları ve birkaç üretici ile polis arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından, Cumhurbaşkanlığı önüne gübre dökmeye çalışan Naimoğulları ve birkaç üretici polis tarafından engellendi. Naimoğulları ve bazı üreticiler Cumhurbaşkanlığı önüne gübre döktükleri gerekçesi ile tutuklandı.SÜTEK önünde devam eden eylemde ise yine aynı şekilde gübre dökülmek istendi. Hayvancılarla polis arasında SÜTEK önünde de arbede yaşandı. SÜTEK binasına girmeye çalışan hayvancılar polis engeli ile karşılaştı, gerginlik arttı.Üreticiler SÜTEK önünde açıklama yaptı, tepkilerini SÜTEK Müdürü’ne aktardı: “Üretici battı bitti çare bulamıyorsunuz. Biz bu dışkıyı dökerken utanmıyoruz. Bu bizim ekmek paramız. Siz takım elbiseyi giyip oturuyorsunuz, yüzde %20 kesinti yapacağız deseler size isyan edersiniz. Biz her gün bu dışkının içindeyiz”Alacaklarını alamadıkları için isyan eden hayvancılar, çarenin ‘büyük eylem’ olduğunu söyledi.Hayvan üreticisi eylemciler tutuklanan arkadaşları için eylemin yönünü polise çevirdi. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, tüm hayvancıları destek için Lefkoşa’ya çağırdı.Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hükümet kurulmasının ardından haftaya ise genel eylem planladıklarını açıkladı.“Muhatap yok” diyen Naimoğulları, eylemlerinin detayı hakkında bilgi vermedi. “Her an her şey olabilir” dedi.Öte yandan Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 4’ü Cumhurbaşkanlığı önündeki eylemde, 2’si SÜTEK önündeki eylemde olmak üzere 6 kişi tutuklandı. Eylemcilerin tutuklanma gerekçesinin, gübre dökerek, genel rahatsızlık ve uygunsuz, tavır hareket suçları olduğu belirtildi. 6 kişi okunan davaların ardından serbest bırakıldı