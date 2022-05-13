KTOEÖS’ten yetkililere tepki: “Eğitim umurunuzda değil! Okul sorunları umurunuzda değil! Bu toplum umurunuzda değil! Dönüşümlü başbakanlık oyunu oynamaktan utanmayanlar, biliniz ki bizler sizlerden utanç duyuyoruz”





Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), ülkedeki siyasi krizden toplumun her kesimi gibi okulların da nasibini aldığına belirterek, “başıboş” düzenden dolayı okullarda boş müdür muavini kadrolarının tamamlanamadığını ve bunun da okullarda “çıkmaza” yol açtığını savundu.

KTOEÖS, dün Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde, “Ülkedeki Koltuk Kavgaları, Siyasi Kriz ve Bu Durumun Okullarımızda Yarattığı Çıkmaz” konulu basın toplantısı düzenleyerek, ülkede yaşanan siyasi gelişmelerin eğitim ve okullar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Sendika, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde üç müdür muavini ile diğer bazı okullarda da dört müdür muavininin atamasının hala yapılamadığına işaret ederek, “Eğitim umurunuzda değildir! Okul sorunları umurunuzda değildir! Bu toplum umurunuzda değildir! Dönüşümlü başbakanlık oyunu oynamaktan utanmayanlar, biliniz ki bizler sizlerden utanç duyuyoruz!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Gerekli atamaların yapılmamasından dolayı Kurtuluş Lisesi’nde bir aydır müdür muavini olmadığını, okul öğretmenlerinin bir yandan derslerini yaparken, bir yandan da okuldaki idari işlerin aksamaması için özveri göstererek okullarına sahip çıktıklarını anlatan Sendika, Kurtuluş Lisesi öğretmenlerinin pazartesinden itibaren asli görevleri dışında hiçbir sorumluluk ve görev almayacağını duyurdu. Sendika, ortaya çıkacak tüm idari sorunlardan Eğitim Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonunun sorumlu olacağını da belirtti.

KTOEÖS Yönetim Kurulu adına Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Yok hükmündeki hükümetlerimiz, sürekli bakanlık koltuğu değiştiren siyasilerimiz, yaratılan tüm siyasi krizlerin derinleşmesine, büyümesine, uzamasına çanak tutmaktadırlar. Egemenlik, eşitlik kavramlarını dillerinden düşürmeyenler bir hükümet oluşumunda bile aslında iradenin kendilerinde olmadığını gizleme gereği bile duymadan, toplumun gözü önünde ülke yönetimini Karagöz-Hacivat oyununa çevirmişlerdir. Ülkemizdeki öngörüsüz, iradelerini başkalarına teslim etmiş siyasilerin çıkar ve koltuk kavgalarından toplumun her kesimi gibi okullarımız da nasibini almıştır. Başıboş bu düzende ivedilikle onaylanması gereken tüzükler onaylanamıyor, mülakatı tamamlanan müdür muavinlerimizin ataması yapılamıyor.”

Açıklamada, “Öğrenci sayısı 500’ün üzerinde olan Güzelyurt Kurtuluş Lisesine atanması gereken 3 müdür muavininin ataması yapılamadığından dolayı bu okulumuzda 1 aydır müdür muavini yoktur! Okul öğretmenlerimiz bir aydır bir yandan derslerini yaparken, bir yandan da okuldaki idari işlerin aksamaması için büyük bir özveri göstermişler ve okullarına sahip çıkmışlardır. Kurtuluş Lisesi dışında diğer okullarımızda da 4 müdür muavininin ataması hala yapılmamıştır” ifadelerine de yer verildi.





