Okulların hali içler acısı

Devlet okullarının birçoğunda hademelerin eylemde olması nedeniyle haftalardır temizlik yapılmıyor. Okul tuvaletlerine kokudan girilmezken veliler, çocukların tuvaletlerini üstlerine yaptıklarını ve eve perişan döndüklerini söylüyor

Hademelerin, toplu iş sözleşmesi (TİS) ve sendikalaşma hakları için okullarda başlattığı eylem devam ediyor.Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarının birçoğunda hademelerin eylemde olması nedeniyle haftalardır temizlik yapılmıyor.Okullardan çekilen fotoğraflarda, dolup taşan çöp kutuları ve hijyenden uzak tuvaletler görülüyor.Lefkoşa’daki Arabahmet İlkokulu da diğer birçok okul gibi pislikten geçilmiyor.Hademelerin eylemde olması nedeniyle onlarca çocuğun temas ettiği her nokta pislik içinde. Okul tuvaletlerine kokudan girilmezken, çocukların teneffüs saatlerinde kullandığı alan çöpten geçilmiyor.Tuvaletler neredeyse kullanılmaz hale geldi, okulda eğitim gören çocuklar tuvaletlerini eve gidene kadar yapmıyor. Veliler gelinen noktada, 100’e yakın çocuğun eğitim gördüğü okuldan geçen hafta itibarı ile yavaş yavaş aileleri tarafından başka okula alındığını söyledi.Arabahmet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Yusuf Özbolayır, Millî Eğitim Bakanlığı’nın duruma sessiz kaldığını söyledi.Özbolayır, velilerin çocuklarını başka okula kaydırmaya başladığını söyledi. Hademelerin eyleminin mahkemelik olduğunu ve bakanlığın temizlik, hijyen konusunda çocukları kaderine terk ettiğini belirterek, “Arabahmet İlkokulu ve öğrencileri kaderine terk edildi” dedi.Çocuklarının sağlıklarından endişe eden veliler, dün sabah ilkokul önünde toplandı.Veliler, çocuklarını sabah okula temiz gönderdiklerini, okul tuvaletlerini pislikten kullanamayan çocukların üstlerine yaptıklarını eve perişan döndüklerini ifade etti. Veliler okulda durumun böyle devam etmesi halinde çocuklarını Pazartesi itibarı ile okula göndermeyeceklerini söyledi.