“Bulaşın başlaması an meselesi”

KTOEÖS, sağlıksız koşullar nedeniyle 25 bin öğrenciden kaygı duyduklarını vurguladı ve bulaşın başlamasının an meselesi olduğu uyarısı yaptı





Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hademelerin grevi nedeniyle okullardaki sağlıksız koşullar hakkında Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Eğitimdeki sorunlara duyarsız kalınarak, halk sağlığının tehlikeye atıldığını belirten sendika yetkilileri, okulların denetlenmesi için Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve belediyelere denetim çağrısı yaptı.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, okullarda sorunların birikerek, büyüdüğünü ifade ederek, hükümetin gündeminde çözüm düşüncesi olmadığını ileri sürdü. Elmalı, bu nedenle Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak, atılması gereken adımların tekrar hatırlatılması gereğini duyduklarını dile getirdi.

Okullarda hademelerin verdiği emeğin karşılığını alması için süren bir mücadele olduğuna işaret eden Elmalı, bu mücadelenin görmezden gelindiğini savundu. Bunun neticesinde okullarda şu anda sağlık ve hijyen açısından çok kaygı verici bir ortam oluştuğunu belirten Ozan Elmalı, Sağlık Bakanlığı’nın ve belediyelerin sağlık birimlerinin okullardaki hijyenik olmayan, sağlıksız koşulların belgelenmesi için görev yapması gerektiğini söyledi.

Ailelere de seslenen Elmalı, sağlıksız koşullar nedeniyle her an bir bulaşın başlamasının an meselesi olduğu uyarısında bulundu.

Devlet okullarındaki öğrenci sayısının toplamda 43 bin olduğunu ifade eden Elmalı, sağlıksız koşullar nedeniyle kaygı duydukları öğrenci sayısının ise yaklaşık 25 bin olduğunu söyledi. Gelecek hafta ortaöğretimde sınav haftasının başlayacağına işaret eden Ozan Elmalı, tedbir alınması gerektiğini kaydetti.