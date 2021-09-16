Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, okullar açıldıktan sonra da var olan eksiklik veya aksaklıkların giderilmesi için çalışmaların sürmesi gerektiğini söyledi ve “Okulları kapatmak uygulanabilecek en pahalı tedbirdir” dedi.



Gürkut, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Okulların kapalı olmasından kaynaklanan eğitim öğretim kayıplarının yanı sıra çocuklarda gelişen sağlık sorunları ve var olan sorunların erken tespiti fırsatının yitirilmesi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmaktadır.

Okullarımız eksiklik ve aksaklıklarla da olsa açıldı. Okullar her nasılsa açıldı diye var olan eksiklikleri ve sorunları giderme çalışmalarına ara vermemeliyiz. Mesela tüm okulları tekli sıralara geçirmek çok önemlidir.

Okulların kapanmadan açık kalabilmesi için dersliklerde öğrencilerin ve öğretmenlerin maske kullanımı, kişiler arasında en az 1 metre mesafe olması, sınıfların etkin havalandırılması çok önemlidir.”

