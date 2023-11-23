Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü, Turunçgil Yeşillenme Hastalığı nedeniyle KKTC’den gelecek dökme yaş sebze ve meyve ürünlerini yasakladı. Bundan böyle Kuzey Kıbrıs’tan ürünler sadece işlenmiş ve ambalajlı olarak kabul edilecek

Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü, Turunçgil Yeşillenme Hastalığı nedeniyle KKTC’den gelen dökme yaş sebze ve meyve ürünlerinin bundan böyle izin verilmemesi ve ürünlerin sadece işlenmiş ve ambalajlı olarak kabul edilmesi kararı aldı.Karar, Akdeniz İhracatçıları Birlikleri Genel Sekreterliği’nden üyelere yapılan duyuruyla açıklandı.Akdeniz İhracatçıları Birlikleri Genel Sekreterliği’nin duyurusunda şu ifadeler yer aldı:“Mersin Zirai Karantina Müdürlüğünden alınan yazıda, tüm ülkelerde narenciye üretimine büyük oranda zararlar yaptığı bilinen Turunçgil Yeşillenme Hastalığının vektörünün Kıbrıs’ta tespit edilmesi ve ülkemiz tarımsal üretiminin karantina etmenleri ile bulaşmasını önlemek amacıyla, KKTC’den gelen dökme Yaş Sebze ve Meyve Ürünlerine (Enginar dahil) izin verilmeyecek olup, mahrecine iade edileceği bildirilmektedir. Bu bakımdan ürünlerin işlenmiş olarak, ambalajlı ve etiketli olarak gönderilmesinin önemi ifade edilmektedir.”Alınan bu karar “Kıbrıslı Türk üreticilere darbe” olarak nitelendirildi.HALKIN SESİ’ne konuşan Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, kararın üreticiye büyük etki yapacağını söyledi.Enginarın işlenmesi için KKTC’de büyük tesis olmadığını söyleyen Akçın, elde işlenmesinin de zor olduğunu kaydetti.Narenciye için de aynı durumun geçerli olduğunu dile getiren Akçın, paketleme için büyük tesis olmadığını, işçi de bulunamadığını vurguladı.