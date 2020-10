Okullarda hiçbir çalışma yapılmadı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, UBP-HP hükümeti ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı 10 Mart tarihinde yüz yüze eğitime ara verildikten sonra bir plan, program çerçevesinde sağlıklı okul açma hedefi ile gerekli hazırlıkları yapmadığı gerekçesiyle eleştirdi.



KTOEÖS, okullardaki eksiklikleri sıraladı:



* Okullara temiz su, sabun, peçete sağlanmadı

*Seyreltilmiş modelde ders saatleri ve teneffüsler belirlenmedi

*Tek bir sağlık personeli atanmadı

*Temizlik malzemesi için bütçe oluşturulmadı

*Sosyal mesafe tedbirleri için hiçbir çalışma yapılmadı

*Öğretmenlere ve öğrencilere PCR testi yapılmadı

Okullara temiz su, sabun, peçete sağlanmadığını, seyreltilmiş modelde ders saatleri ve teneffüslerin belirlenmediğini, tek bir sağlık personeli/ okul hemşiresi veya hekim atanmadığını, her okul için sürdürülebilir temizlik, hijyen malzemesi için bütçe oluşturulmadığını, sosyal mesafe tedbirleri için hiçbir çalışma yapılmadığını ileri süren Gökçebel, okul çalışanlarına, öğretmenlere ve öğrencilere PCR testi yapılmadığını söyledi.

Gökçebel, okulların hiçbir detay atlanmadan sağlıklı ve güvenli bir şekilde yüz yüze eğitime derhal açılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası dün sendikada düzenlediği basın toplantısıyla “Okulların Açılması ve Sorunları” konusunda değerlendirmede bulundu.

Gökçebel, çocukların semptom göstermeden bulaştırıcı ve taşıyıcı rolleri olduğundan okula dönüşün çok önemli hazırlıkları olması gerektiğini belirtti. Gökçebel, 10 Mart tarihinde yüz yüze eğitime ara verildikten sonra bir plan, program çerçevesinde sağlıklı okul açma hedefi ile gerekli hazırlıkların yapılmadığını savundu.

UBP-HP hükümetinin ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yapılması gerekenleri yapmadığını ve sağlamadığını öne süren Gökçebel, eksikliklerle ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Okullarda temiz su, sabun, peçete sağlamayan, kantinlerde önlem almayan, seyreltilmiş modelde ders saatlerini ve teneffüsleri belirlemeyen, tek bir sağlık personeli/ okul hemşiresi veya hekimi atamayan, her okul için sürdürülebilir temizlik, hijyen malzemesi için bütçe oluşturmayan, sosyal mesafe tedbirleri için hiçbir çalışma yapmayan, temizlik, hijyeni gerçekleştirecek yeterli çalışan kadrolaması yapmayan, toplu taşımada herkesin algılayacağı gerekli önlemleri almayan, kapanma olasılığına karşı uzaktan eğitim altyapı sorunlarını gidermeyen, pandemi dönemi zorunluluğuna rağmen müfredatı, sınavları, devam kriterleri belirlemeyen, olası vakalar karşısında, ‘Bulaş-Temas Protokolü’ oluşturmayan, özel eğitim öğrencileri ve yabancı öğrenciler için ek önlem almayan, pandemi dönemi için elzem ve gerekli olan kadroları ve organizasyonu tamamlamayan, okul çalışanlarına, öğretmenlere ve öğrencilere PCR testi yapmayan, risk grubunda olan çalışan ve öğrenciler için yetersiz kriterlerle endişeleri çoğaltan, güven ortamını sağlayacak kararları ortaklaştırma ve düzenli bilgilendirme ağı oluşturmayan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunu destekleyecek verileri, çalışmaları sağlayacak komisyonları oluşturmayan, kadro ve ekipmanları ile çalışır durumda yoğun bakım servisleri ve pandemi hastanesi oluşturmayan, karantinalı girişlere dönülmesi olumlu olmakla birlikte, ciddi bilimsel veri ve denetimler uygulamayan, sınıf ve okul yoğunluklarını azaltacak yeni okul yapımını gündeme getirmeyen, uzaktan öğretime erişemeyen öğrencilerin tespiti ve eşitsizliklerin giderilmesi çalışması yapmayan, uzaktan öğretim süresinde sosyal izolasyon, yetersiz aktivite, stres vb yüzünden öğrencilerde oluşacak sağlık sorunlarına bilimsel çözümler üretmek için her hangi bir program veya destekleyici mekanizma oluşturmayan, günübirlik, bilimsel olmayan ve daha çok Bakan ve Bakanlar Kurulu Kararları ile süreci götüren, öğretmenlere/velilere/öğrencilere bu dönemde destek ve rehberlik edecek birimler oluşturamayan, meslek liselerinde staja gitmesi zorunlu öğrenciler için ek sağlık ve güvenlik tedbirleri düşünmeyen, okul idareleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilere sürekli ek yükler yükleyen UBP – HP hükümeti ve ona bağlı Eğitim Bakanlığıdır.”

Hükümet ve bakanlığın velileri; belirsizlik, hastalığa yakalanma kaygısı, yakınlarını kaybetme korkusu, işsizlik, maddi kayıplar, çocukların bakım sorunu gibi çoklu stres ortamı ile baş etmek zorunda bıraktığını savunan Gökçebel, öğrencileri de; akranlarıyla sosyal ilişkileri kopmuş, empati yapma olanağı bulamayan, kimlik oluşum döneminde aileden uzaklaşmaya, çatışmaya giren, uyku düzeni bozulan, gündelik yaşamına birçok yeni sınırlar çizilen duruma gelmiş, gireceği sınavlarda başarısızlık kaygısına ittiğini ileri sürdü.