İki vakanın olduğu gün ‘sıfır vaka’ denildi

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, Sağlık Bakanı Pilli’ye iki pozitif vakanın olduğu gün bile sıfır vaka açıklaması yaptığını belirtti



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, eğitimde sosyal mesafe, sağlık ve güvenlik kurallarından taviz vermeyeceklerini kaydetti.

Elcil, birilerine avantaj sağlamak için “beş yaşına kadar olan çocuklara Covid-19 bulaşmaz” tespitini yapıp, okul öncesi okullarda kalabalık, dar sınıflarda eğitim yapılabilir kararını yasadışı bir şekilde üreten “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi”nin Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte yanlışta ısrar etmeye devam etmekte olduklarını ileri sürdü.

Şener Elcil’in açıklaması şöyle:

“Birilerine avantaj sağlamak için “beş yaşına kadar olan çocuklara Covid-19 bulaşmaz” tespitini yapıp, okul öncesi okullarda kalabalık, dar sınıflarda eğitim yapılabilir kararını yasadışı bir şekilde üreten “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi” Eğitim Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğlu ile birlikte yanlışta ısrar etmeye devam etmektedirler.

Bilimi ve Avrupa Birliği uygulamalarını esas alması gereken Ali Çaygür başkanlığındaki komite, karantinasız girişler, gece kulüpleri ve bet ofisleri ile ilgili aldıkları kararlarda da yanlış yapmışlardır. Sn. Pilli de mevkidaşı gibi vaka sayıları ile ilgili çelişkili bilgi veriyor mu?

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları üzerine İngiltere’nin karantina uygulamaya başladığı Türkiye’yi B grubunda tutan komisyonun taraflı kararı ifşa olmuştur. Komite siyasi telkinle karar alırken, iki pozitif vakanın olduğu gün bile sıfır vaka açıklaması yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye, siyasetin yalan söyleme sanatı olmadığını hatırlatırız.

Covid-19 hastalığına yol açan koronavirüs enfekte olmuş bir insan öksürdüğünde havaya saçılan virüs yüklü zerrecikler yoluyla yayılıyor.

Lancet tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre bulaşım riskini azaltmak için alınacak önlemler arasında en etkilisi kimseye 1 metreden fazla yaklaşmamak olabilir. 1 metreye kadar yüzde 13 olan ortalama bulaşma oranı, 1 metreyi aşınca yüzde 3'e düşüyor. 2 metrede yüzde 1,5, 3 metrede ise yüzde 0,75 oluyor. Bu bilimsel bilgiler ortada dururken, “Beş yaşına kadar çocuklara Covid-19 bulaşmaz” kararı üretip okul öncesi eğitim çocuklarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hayatlarını tehlikeye atan UBP’li bakanlar Ali Pilli, Nazım Çavuşoğlu ve müsteşar Ali Çaygür’ün doğacak sonuçlardan sorumlu olacaklarını vurgularız.”

