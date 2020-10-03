İki vakanın olduğu gün ‘sıfır vaka’ denildi

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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İki vakanın olduğu gün ‘sıfır vaka’ denildi

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KTÖS Genel Sekreteri Elcil, Sağlık Bakanı Pilli’ye iki pozitif vakanın olduğu gün bile sıfır vaka açıklaması yaptığını belirtti

İki vakanın olduğu gün ‘sıfır vaka’ denildi
 
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, eğitimde sosyal mesafe, sağlık ve güvenlik kurallarından taviz vermeyeceklerini kaydetti.
Elcil, birilerine avantaj sağlamak için “beş yaşına kadar olan çocuklara Covid-19 bulaşmaz” tespitini yapıp, okul öncesi okullarda kalabalık, dar sınıflarda eğitim yapılabilir kararını yasadışı bir şekilde üreten “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi”nin Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte yanlışta ısrar etmeye devam etmekte olduklarını ileri sürdü.
Şener Elcil’in açıklaması şöyle:
Birilerine avantaj sağlamak için “beş yaşına kadar olan çocuklara Covid-19 bulaşmaz” tespitini yapıp, okul öncesi okullarda kalabalık, dar sınıflarda eğitim yapılabilir kararını yasadışı bir şekilde üreten “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi” Eğitim Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğlu ile birlikte yanlışta ısrar etmeye devam etmektedirler.
Bilimi ve Avrupa Birliği uygulamalarını esas alması gereken Ali Çaygür başkanlığındaki komite, karantinasız girişler, gece kulüpleri ve bet ofisleri ile ilgili aldıkları kararlarda da yanlış yapmışlardır. Sn. Pilli de mevkidaşı gibi vaka sayıları ile ilgili çelişkili bilgi veriyor mu?
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları üzerine İngiltere’nin karantina uygulamaya başladığı Türkiye’yi B grubunda tutan komisyonun taraflı kararı ifşa olmuştur. Komite siyasi telkinle karar alırken, iki pozitif vakanın olduğu gün bile sıfır vaka açıklaması yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye, siyasetin yalan söyleme sanatı olmadığını hatırlatırız.
Covid-19 hastalığına yol açan koronavirüs enfekte olmuş bir insan öksürdüğünde havaya saçılan virüs yüklü zerrecikler yoluyla yayılıyor.
Lancet tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre bulaşım riskini azaltmak için alınacak önlemler arasında en etkilisi kimseye 1 metreden fazla yaklaşmamak olabilir. 1 metreye kadar yüzde 13 olan ortalama bulaşma oranı, 1 metreyi aşınca yüzde 3'e düşüyor. 2 metrede yüzde 1,5, 3 metrede ise yüzde 0,75 oluyor. Bu bilimsel bilgiler ortada dururken, “Beş yaşına kadar çocuklara Covid-19 bulaşmaz” kararı üretip okul öncesi eğitim çocuklarımızın, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hayatlarını tehlikeye atan UBP’li bakanlar Ali Pilli, Nazım Çavuşoğlu ve müsteşar Ali Çaygür’ün doğacak sonuçlardan sorumlu olacaklarını vurgularız.”
 
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