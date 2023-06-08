Oğuz: “Koyun-keçi çiçek hastalığına yönelik aşılama tamamlandı"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, küçükbaş hayvanlarda görülen “koyun-keçi çiçek hastalığına yönelik aşılamanın tamamlandığını açıkladı.



Bakanlık açıklamasına göre, Oğuz, çiçek hastalığı ilk görülen 3 ağıl haricinde başka bir ağılda vakaya rastlanmadığını belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 27 Mayıs tarihinde Gazimağusa, Tuzla ve Güvercinlik köylerini kapsayan bölgelerin karantina altına alındığını ve 27 Temmuz tarihine kadar 3 bölgede hayvan giriş çıkışı yasağının devam edeceğini ifade etti.

Çiçek hastalığı ile ilgili süreci hayvancılık komitesinin yakından takip ettiğini ve komite tarafından alınan kararların uygulamasında hassasiyet gösterildiğini kaydeden Oğuz, hayvanların etinin ve sütünün tüketilmesinde sağlık açısından herhangi bir sakınca bulunmadığını söyledi.

Gazimağusa, Güverciinlik ve Tuzla bölgelerinde bulunan 240 işletmede, toplam 17059 küçükbaş aşılandı.

