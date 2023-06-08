Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kız İzci Örgütü Derneği tarafından yürütülen “Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor” projesi kapsamında Kız İzci Örgütü Güner Necat tesislerinde, Mülteci Hakları Derneği’nin de katkısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe İskele, Geçitkale, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefkoşa şube derneklerinden izciler ve misafir çocuklar katıldı. Çocuklar, gezi treniyle Lefkoşa sokaklarında dolaştı.

İzci ateşinin etrafında şarkı söylendi, dans edildi ve bir izci ritüeli olarak iyi dilekler ve temenniler dile getirildi.

Kız İzci Örgütü Dünya Çocuk Günü’nü kutladı.Tren gezisinin ardından izciler, taş boyama etkinliğine katıldı; Mülteci Hakları Derneği gönüllüleriyle oyun oynadı; izci liderlerinin anlattığı masalları dinledi.