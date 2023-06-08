banner913
banner932
Döviz patladı
Döviz patladı
17 0
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
52 0
 
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
11 0
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
12 0
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
17 0
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
28 0
Çocuklar bayram etti
Çocuklar bayram etti
15 0
banner915

Kız İzci Örgütü Dünya Çocuk Günü’nü kutladı

banner476

banner825
Kız İzci Örgütü Dünya Çocuk Günü’nü kutladı
banner931
Kız İzci Örgütü Dünya Çocuk Günü’nü kutladı.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kız İzci Örgütü Derneği tarafından yürütülen “Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor” projesi kapsamında Kız İzci Örgütü Güner Necat tesislerinde, Mülteci Hakları Derneği’nin de katkısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe İskele, Geçitkale, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefkoşa şube derneklerinden izciler ve misafir çocuklar katıldı. Çocuklar, gezi treniyle Lefkoşa sokaklarında dolaştı. Tren gezisinin ardından izciler, taş boyama etkinliğine katıldı; Mülteci Hakları Derneği gönüllüleriyle oyun oynadı; izci liderlerinin anlattığı masalları dinledi.
İzci ateşinin etrafında şarkı söylendi, dans edildi ve bir izci ritüeli olarak iyi dilekler ve temenniler dile getirildi.
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.