Öğretmenin çözemediği problem: Gelir az, gider çok‘Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul ettiği (24 Kasım 1928) tarihini Öğretmenler Günü olarak kutlamak, 1981 yılından beri resmileşmişti.Ancak bu yıldan başlayarak ‘kutladığımız!’ süre içinde, özellikle son yıllarda öğretmenlerin mesleki itibarı maalesef sürekli erozyona uğradı.Şiirle, çiçekle, hediye ile hatırladığımız bu özel gün, öğretmenlerin özlük hakları, maddi ve manevi tatmini gibi konuların tartışıldığı gün haline geldi.Dün 24 Kasım Öğretmenler Günü’ydü. Ancak öğretmenler, artık kuru laf değil icraat bekliyor.Öğretmenlere her yıl süslü sözler sarf ediliyor, öğretmenliğin, eğitimin, eğitimcinin önemine vurgu yapılıyor fakat öğretmenler, kendileri için herhangi bir şey yapılmadığını ileri sürerek, artık kuru kuruya bir kutlama değil, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran değil öğretmenliğe değer katacak kararlar beklediklerini ifade ederek, ezbere övgüleri istemediklerini kaydediyor.Öğretmenler, düşük maaş, kadrosuzluk, alım gücü düşüklüğü ve maaşlarındaki erime gibi sorunlarının çözüme ulaşmasını beklediklerini ve artık her 24 Kasım’da atılan hamaset nutuklarını duymak istemediklerini ifade ediyor. Sosyal ve özlük hakları giderek gerileyen öğretmenler, bir 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne daha çok sayıda sorunla girdi. Öğretmenler, geçim sıkıntısı, borçlar ve güvencesizlikten yakınıyor.Öğretmenler düşen alım güçlerine karşı mücadele etmekte olduklarına dikkat çekerek; yapılacak tek şeyin refah düzeylerinin artırılması olduğunu savunuyor. Yoksulluk sınırının altında kalan öğretmenlerin taban aylıklarının artırılması, talebinde bulunan öğretmenler, memur maaş zamlarındaki erimeye de dikkat çekerek; kamu çalışanlarının geçinemediğini belirtiyor.Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, ülkede 48 okulun birçoğunun uzak bölgelerde olduğuna dikkat çekerek, öğretmenlerin ulaşım masraflarının yüksek oluşuna değindi.Elmalı, çok sayıda öğretmenin her gün Mağusa’dan Lefkoşa’ya ya da Lefkoşa’dan Mağusa’ya gidip geldiğini, hatta Karpaz’da ikamet edip her gün Güzelyurt’a gidip gelen öğretmenlerin olduğunu belirtti.Öğretmenin ayda 4500 TL’ye yakın benzin masrafı olduğunu dile getiren Elmalı, öğretmenlere servis ya da lojman sağlanması gerektiğini söyledi.Öğretmenlerin geleceğe güvenle bakamadığını ifade eden Elmalı, “Geleceğe güvenle bakamayan bir öğretmenin taşıdığı kaygı, eğitime de yansır” ifadelerini kullandı.