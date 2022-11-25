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“Okullar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya”

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KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı: “Ülkemizde devlet okullarının altyapısı içler acısıdır, bazıları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır”

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“Okullar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya”
 
 
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, laik, bilimsel, ilerici, eşitlikçi bir eğitim sistemi ve toplum yapısı için mücadele veren tüm öğretmenlerin, öğretmenler günü kutladı.
Eğitim sisteminde ve okullarda çözülmesi gerekli onlarca sorun varken, yaz tatilinde okulların kapalı olmasını fırsat bilerek öğretmen haklarına saldıran, öğretmen statüsünü kamuoyu önünde değersizleştirmeye çalışan zihniyetin, öğretmenlik mesleğine gerçekten saygı duyup duymadığına şüpheyle yaklaşıldığını ifade eden Elmalı, “ülkemizde devlet okullarının altyapısı içler acısıdır, bazıları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimiz, okullardaki sorunları çözme konusunda insanüstü bir çaba harcamakta, eğitim öğretimi her şeye rağmen sürdürmeye çalışmaktadır” dedi.
Elmalı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Biz öğretmenler için ”Atatürk’e Başöğretmen unvanının verilmesi ve Öğretmenler Günü” olmasının dışında bugün, öğretmenlerin tek yasa altında toplanarak eşitliğin sağlanması için; öğretmenlerin Yasal haklarının verilmesi ve bu haklarının tartıştırılmaması için; laik toplum ve laik eğitim yapısının korunması için; eğitim aracılığı ile toplumun muhafazakar bir yapıya dönüştürülmemesi için; bilimsel, laik, çağdaş değerleri esas alan eğitim anlayışını benimsemiş okulların yapılması için; 40 öğrenciyi aşan sınıflarda devam eden eğitimin son bulması için; eğitim sisteminin adalet, hakkaniyet temelinde bilimsel, demokratik, laik, çağdaşlık ilkelerinden sapmadan devlet politikası haline getirilmesi için; eğitimin merkeze alınarak kamu okullarının reel sorunlarının tespit edilip gerçek anlamda çözüm üretebilme iradesinin gösterilmesi için; saray, külliye, camii yapımına değil, bilim üretecek okullara öncelik verilmesi için; eğitimde siyasetin değil ,bilimsel gerçeklerin yol gösterici olması için mücadele günümüzdür.”


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