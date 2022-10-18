“Öğretmen sizi affetmeyecek”

KTOEÖS, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun öğretmenlere karşı tavrını protesto etmek için tüm orta dereceli okullarda grev yaptı. Yağmura rağmen önce Meclis’e sonra da Eğitim Bakanlığı önüne yürüyen öğretmenler, Çavuşoğlu’nu istifaya çağırdı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), tüm orta dereceli okullarda greve giderek, Cumhuriyet Meclisi ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. “Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmenlere karşı tavrının protesto edildiği” eylemde, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi de talep edildi.10.00-13.05 saatleri arasında grev uygulayan sendika, Lefkoşa ve çevre okullarındaki öğretmenlerle ilk olarak sendikadan Meclis’e ardından da Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü.Eğitim Bakanlığı kapısına siyah çelenk asılan eylemde, hem Meclis’e hem de bakanlığa kol faaliyetleri kapsamında okullarda çıkartılan dergiler de bırakıldı.“Öğretmen Düşmanı Bakan İstemiyoruz”, “Öğretmen Boyun Eğmez” ve “Topluma ve Öğretmene Yapılan Saldırılar Karşısında Susmayacağız” yazılı pankartlar taşıyan eylemcilere, müzik aletleri eşliğinde tempo tutuldu. Bakan Çavuşoğlu’nu istifaya çağıran eylemciler, “Öğretmen Ücretli Köle Değildir”, Direne Direne Kazanacağız”, “Öğretmen Burada Bakan Nerede,” “Birlik, Mücadele, Dayanışma”, “Bu Yasa Gidecek, Ya da Hükümet” sloganları attı.KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, Meclis önündeki konuşmasına, öğretmenin toplum önünde itibarsızlaşması için çaba gösterildiğini ve her fırsatta "öğretmen çalışmıyor, işini yapmıyor" gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.Öğretmenlerin yıllarca "kol faaliyeti denkliği" almasına rağmen hiçbir şey yapmadığının söylendiğini dile getiren KTOEÖS Başkanı Elmalı, Bakan Çavuşoğlu’nun okullarda yapılanlardan haberdar olmadığını ileri sürdü. Okullarda çıkartılan ve içerisinde yapılan aktivitelerin yer aldığı dergileri getirdiklerini ifade eden Elmalı, bu dergileri Meclis’te bulunan diğer vekillerin, özellikle UBP’li vekillerin incelemesini istedi.“Öğretmen boyun eğmez, ders verir Sayın Bakan… Siz de gereken dersi alacaksınız” diyen Elmalı, öğretmenlerin yıllarca karşılık beklemeden, mesai saati gözetmeksizin her türlü faaliyeti sürdürdüğünü kaydetti.“Tarihte ilk kez bir Eğitim Bakanının bu derece öğretmen itibarını düşürecek konuşmalar yapmayı kendine hak gördüğünü” iddia eden Ozan Elmalı, “Bu hakkınız yoktur. Öğretmen sizi affetmeyecek” diye konuştu.“Öğretmenle yüzleşmekten ve sendikayla aynı masaya oturup, Öğretmenler Yasası'nı görüşmekten korkan bir bakan olduğunu” ileri süren Elmalı, yasanın değiştirilmesi direktifi alındığını iddia etti. Elmalı, yasanın ivediliği alındığını ve oldubittiye getirilmeye çalışıldığını savundu.Okulların yıkılmak üzere olduğunu, 40-45 kişilik sınıflarda ders yapıldığını, Türkçe-İngilizce bilmeyen öğrenci sayısının bini bulduğunu ifade eden Ozan Elmalı, bunlarla ilgili tek bir cümle sarf edilmediğini kaydetti.Elmalı’nın Meclis önündeki konuşması sonrasında Meclis kapısı üzerine dergiler bırakıldı ve eylemciler Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü.Açıklamanın ardından bakanlık kapısına siyah çelenk asıldı. Okullarda hazırlanan dergiler ise bakanlığa bırakıldı. Bakanlık önüne okullarda yapılan faaliyetlerin fotoğrafları da sıralandı.KTOEÖS Başkanı Elmalı, eylemin ardından sendikadan 5 temsilcinin, Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Meclis’e çağrıldığını açıkladı ve eylem sona erdi.