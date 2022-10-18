Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, kurnaz tavırlarla yapılan eylemler ve söylemlere izin vermeyeceklerini vurguladı







Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmenlerin eylemini değerlendirdi, “Alışılmış bir düzeni ellemek sıkıntı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Sendikalardan, Öğretmenler Değişiklik Yasası ile ilgili ilk günden bugüne kadar itiraz ve çalışmaların iletilmesini istediğini belirten Çavuşoğlu, bugüne kadar kendisine herhangi bir çalışmanın gönderilmediğini kaydetti.

Çavuşoğlu, yasa ile birlikte hizmet içi kurslarına katılımın mecbur kılındığını söyleyerek, ülkede öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 9 olduğunu kaydetti.

Yasada yapılmak istenen değişiklikleri Meclis kürsüsünden sıralayan Çavuşoğlu, “Bunları düzenlemek öğretmen düşmanlığı mı? Bu ülke sevdalısı olmaktır” dedi.

Mecliste konuşan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu öğretmenleri desteklemeye devam edeceklerini ancak kurnaz tavırlarla yapılan eylemler ve söylemlere izin vermeyeceklerini kaydetti.

Eğitim kaybı olmaması için bakanlık olarak çok çalıştıklarını, özveri gösterdiklerini ancak bir çok konunun doğru olmadığını, yasa tasarısı ile ilgili söylenenlerin de doğru olmadığını ve sendikayla görüşme taleplerine olumlu yanıt verilmediğini ifade eden Çavuşoğlu, hakkındaki iddiaları kınadı, bu yöndeki konuşanları men ettiğini belirtti.

“Öğretmen düşmanı” değil, ülkedeki tüm kesimlerin yanında olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, eğitim ve ülke sevdalısı olduklarına işaret ederek, tüm bu iddiaların doğru olmadığını kaydetti. Çavuşoğlu, öğretmenler yasasında yapılmak istenen değişikliklerden örnekler verdi ve hizmet içi eğitimi zorunlu kıldıklarını kaydetti.

Madde madde yasada istenen değişikliklerinden örnekler veren ve istatistikleri paylaşan Çavuşoğlu, bunlardan ötürü “öğretmen düşmanı” olarak lanse edildiğini dile getirdi. Devam konusunda da eğitim kayıpları açısından sıkı denetim yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, şu an aylık yapılan denetimleri haftalık yapacağını söyledi.

Çavuşoğlu, bunları düzenlemek için çalıştıklarını, eğitim kayıplarını kağıda dökmeye başladıklarını ve rakamları görmeden geleceğe yön veremeyeceklerini kaydetti. Sendika ile her zaman görüşmeye hazır olduğunu, “öğretmen düşmanı” olmadıklarını ifade eden Çavuşoğlu, tek amaçlarının eğitimi, öğretmenleri, çocukları, toplumu geleceğe taşımak olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, kimsenin Nazım Çavuşoğlu’nu “öğretmen düşmanı” olarak nitelendirme haddi olmadığını da vurguladı.

Çavuşoğlu, öğretmenleri KHK sınavına göre aldıklarını, geçici öğretmen alımında dışarıdan siyasi tercihlerle alım yapılmadığını, baskı görmesine rağmen bunu yapmadığını belirtti. Çavuşoğlu, gelecek sene ilkokullarda da diğer alanlar gibi geçici öğretmenlerin sıralama sınavına göre alınacağını kaydetti.

