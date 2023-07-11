Öğrencilerin “Günsel” ilgisi

Yakın Doğu Koleji’nde Dr. Suat Günsel Bursu ile eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, aileleri ile birlikte GÜNSEL’i ziyaret etti

Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin gerçekleştirdiği Burs Sıralama ve Giriş Sınavı’nda gösterdikleri başarı ile Dr. Suat Günsel Bursu’na hak kazanan öğrenciler, aileleri ile birlikte GÜNSEL’i ziyaret etti.Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris ve Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan’ın da eşlik ettiği öğrenciler ve ailelerini, ziyarette Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ağırladı.Aileleri ile birlikte KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü yapan öğrenciler, GÜNSEL’in geliştirildiği üretim tesisini de büyük bir ilgi ile gezdi. Üretim tesislerinde yapılan gezinin ardından, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, ziyaretçilere GÜNSEL’in geliştirme sürecini ve özelliklerini anlatan detaylı bir sunum gerçekleştirerek öğrencilerin merak ettiği soruları da cevapladı.ÖĞRENCİLERDEN GÜNSEL’E TAM NOT!GÜNSEL B9 ve üretim tesislerini büyük bir merak ve heyecanla inceleyen öğrenciler GÜNSEL’le ilgili görüşlerini de paylaştı. Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin gerçekleştirdiği Burs Sıralama ve Giriş Sınavı’nda birinci olan Suat Yılmaz, test sürüşünden ve üretim alanından çok etkilendiğini söyledi. Yılmaz, “Gelecekte iyi bir mühendis olmak istiyorum. Belki ben de büyüdüğüm zaman GÜNSEL’in bir parçası olurum” sözleri ile hedefini paylaştı.Adahan Kalyoncu en çok GÜNSEL B9 ile gerçekleştirdiği test sürüşünden etkilendiğini söylerken, Esma Deniz Sencer ise en çok GÜNSEL B9’un üretiminde kullanılan karbon fiber parçaların dikkatini çektiğini belirtti. Demir İlhan da GÜNSEL’e yaptıkları ziyaretten çok keyif aldığını ifade etti.Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Burada yapamayız, burada olmaz’ düşüncesini genç kuşağın zihninden silmemiz gerekiyor.”Gösterdikleri başarıyla Dr. Suat Günsel Bursu’na hak kazanan öğrencileri tebrik eden GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ülkemizin geleceğini inşa edecek siz başarılı gençleri GÜNSEL’de ağırlayarak, ülkemizde başarılabileceklerin sınırı olmadığını yakından görmenizi istedik” ifadesini kullandı. “Burada yapamayız, burada olmaz” düşüncesini genç kuşağın zihninden silmenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, GÜNSEL’i geliştiren ekibin yaş ortalamasının 27 olduğunu hatırlattı ve öğrencilere “Her zaman özgüveninizi koruyarak hayallerinizin peşinden gitmeye devam edin” dedi.GÜNSEL’in özellikleri ve seri üretim hazırlıkları ile ilgili öğrencilerden gelen meraklı soruları da yanıtlayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sizler artık Yakın Doğu Ailesi’nin ayrılmaz birer parçasısınız. Kolejlerimizde alacağınız nitelikli eğitimle büyük hedefler koyacak ve bu hedefleri gerçeğe dönüştürmek için çalışacaksınız” ifadelerini kullandı.Gerçekleştirilen gezide öğrencilere eşlik eden Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan ise Yakın Doğu Kolejleri’nin, sağladığı nitelikli eğitim olanakları ile öğrencilerini geleceğe hazırlarken dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nde geliştirilen pek çok önemli proje ile iç içe olarak vizyonlarını da geliştirdiklerine vurgu yaptı.“Öğrencilerimiz ve aileleri ile birlikte, ülkemizin milli ve yerli otomobili GÜNSEL’i ziyaret ederek onlara ilham vermek istedik” diyen Özkan, “YKS ve uluslararası IGCSE sınavlarında önemli başarılara imza atan öğrencilerimizi, dünya ile rekabete hazır bireyler olarak mezun ediyoruz. Diğer yandan onları sadece akademik donanım olarak değil vizyon olarak da birer dünya vatandaşı olarak yetiştiriyoruz” ifadesini kullandı.