İlk kez bir trans kadın Hollanda Güzeli seçildi

Trans bir kadın olan Rikkie Valerie Kolle, 2023 Hollanda Güzeli olarak Miss Universe yarışmasında ülkesini temsil edecek. Tacı takmasıyla tarihe geçen Kolle, Miss Universe yarışmasına katılan ikinci trans kadın olacak

İlk kez bir trans kadın Miss Hollanda tacını taktı. Güzellik yarışmalarında tarihe geçen Rikkie Valerie Kolle, 2023 Hollanda Güzeli olarak ülkesini Miss Universe'de (Kainat Güzellik Yarışması) temsil edecek.

22 yaşındaki Kolle, pazar günü ülkesinde düzenlenen yarışmada birincilik tacını, geçen yılın Hollanda Güzeli Ona Moody ve Miss Universe seçilen ABD Güzeli R'Bonney Gabriel'den aldı.

Yarışmada birinci seçilme sevincini sosyal medyada paylaşan Kolle, "Başardım!" mesajını yazdı.

2023 Miss Universe yarışması, aralık ayında El Salvador'da düzenlenecek. 24 ülkeden güzellerin boy göstereceği yarışmanın tam tarihi henüz açıklanmadı.

2023 Hollanda Güzeli Kolle, Miss Universe yarışmasına katılacak ikinci trans kadın olarak tarihe geçti.

2018'de İspanyol Angela Ponce, Miss Universe'de yarışan ilk trans olmuştu. NBC'ye verdiği röportajda, "Bunu hiç hayal edemezdim" demişti.

Sadece trans bireylerin yarıştığı bir güzellik yarışması da 2012'den bu yana düzenleniyor.

2022'den bu yana Miss Universe organizasyonunun sahibi olan Taylandlı iş kadını ve avukat olan Anne Jakrajutatip de trans kimliğini açıklamıştı.

