Öğrenciler ürettiklerini sergileyecek

Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı açıldı. Fuarda öğrenciler, ürün ve şovlar sergileyerek tanıtım yapacak

Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Fuarı dün açıldı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen fuarın resmi açılış töreni Lefkoşa Fuar Alanı’nda bulunan Evlendirme Dairesi’nde yapıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından organize edilen fuarda 12 meslek lisesi, Çıraklık Eğitim Merkezi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve 11 üniversite, ürün ve şovlar sergileyerek tanıtım yapacak.

Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesleki teknik eğitimi dijital dönüşümle birlikte kullanarak “Adayı nasıl daha sürdürülebilir bir yapıya dönüştürürüz” üzerine kafa yormak gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre açılışta yaptığı konuşmada, mesleki eğitim ve yerli üretimin önemini vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel de, KKTC’nin üretimde her geçen gün daha da ileriye gittiğini söyledi.Üstel, çocuk ve gençlere yatırımın önemine de işaret ettiği konuşmasında, eğitimlerini alan bu gençlerin yarınlarda ülkedeki birçok boşluğu dolduracağını, ithalat-ihracat dengesinin de sağlanmasıyla birlikte ülkenin daha iyi noktalarda olacağını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, ülkenin ayakta kalması için mesleki eğitimin hayati olduğunu belirtti.

Pandemi döneminde yaşanan maske eksikliğinde mesleki eğitimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını dile getiren Çavuşoğlu o dönem Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin maske üretimi yaptığını anımsattı.

Mesleki eğitimi geliştirilmek ve meslek eğitimi alanların gerçek işlerde çalışarak piyasaya hazır hale gelmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Çavuşoğlu, mesleki eğitime yatırımın ülkenin geleceğine hazırlık olduğunu belirtti.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da geniş katılımlı gerçekleşecek fuarda öğrencilerin hem okulda hem kendi evlerinde ürettiklerini sergileme fırsatı sunacağını aktardı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği, Çıraklık Eğitim Merkezi, üniversiteler ve meslek liselerinin iş birliğiyle düzenlenen fuarda El Sanatları Kooperatifi, Kırsal kalkınma Kadın Kooperatifi (4K Koop) ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) de yer alıyor.

Dün başlayan fuar 9 Mayıs Perşembe gününe kadar sürecek

