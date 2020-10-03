Öğrenciler için charter seferler düzenleniyor

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Öğrenciler için charter seferler düzenleniyor

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Üniversite öğrencileri için charter seferler düzenleniyor. Devletin karantina merkezlerinde konaklayacak olan öğrenciler, ülkeye girişlerinde PCR ve karantina ücreti ödemeyecek

Öğrenciler için charter seferler düzenleniyor
 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yüksek öğrenim öğrencileri için charter seferler düzenleniyor.
9 Ekim 2020 tarihinde İstanbul (Sabiha Gökçen) - Ercan seferlerini yapacak uçaklar 13:30 ve 15:30 saatlerinde kalkacak.
Devletin karantina merkezlerinde konaklayacak olan öğrenciler, ülkeye girişlerinde PCR ve karantina ücreti ödemeyecekler.
Öte yandan Yükseköğrenim Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Türkiye’den ve diğer ülkelerden gelecek üniversite öğrencilerinin KKTC’ye taşınmasına gelen haftadan itibaren başlanacağını açıkladı.
Ziya Öztürkler, Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorunlarını cevaplandırdı.
Ziya Öztürkler, uçak firmalarıyla görüşme yapıldığını, öğrenci taşımanın ve öğrencilerin karantina otellerine yerleştirmesinin büyük ve maliyetli bir operasyon olduğunu vurguladı. Ekim ayının ikinci haftasından itibaren öğrencilerin ülkeye gelmeye başlayacağını belirten Öztürkler, öğrencilerin Türkiye’den; Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Adana’dan geleceğini belirtti.
Ülkeye gelecek öğrencilerin karantina süreciyle de ilgili bilgi veren Ziya Öztürkler, karantina merkezlerinin hazırlandığını, merkezlerde, Bin 200 karantina odası olduğunu, ülke kategorilerine göre karantina sürelerinin belirleneceğini söyledi. Odaların, öğrencilerin geldiği ülkenin kategorisine göre, 7 gün ve 14 gün kullanılacağını ve karantina ödemelerini devletin yapacağını vurguladı.
Pandemi öncesinde öğrencilerin ulaşımda, konaklamada, diğer sosyal yaşamlarında, özellikle yüksek fiyatlar nedeniyle yaşadığı sıkıntılar konusunda sıkça görüşler bildirdiklerini, öğrencilerin memnuniyeti için esnafa, iş insanlarına, ev ve yurt sahiplerine çağrılar yaptıklarını anımsatan Öztürkler, pandemi sonrası bunun ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını söyledi. Öğrencilerin yokluğundan dolayı yaşanan ekonomik daralmanın, öğrencilerin adadaki varlığının önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Öztürkler, “Bu nedenle, ülkemiz için çok büyük önemi olan üniversiteler ayakta tutulmalıdır” diye konuştu.
Az sayıda uçak seferi olduğu için bilet fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Öztürkler, öğrenciye yönelik charter seferlerin başlamasıyla fiyatların düşeceğini vurguladı. Öztürkler, uçak biletlerinin parasını devletin ödemeyeceğini, bunun yerine karantina ücretlerinin karşılanacağını kaydetti. Devletin yanı sıra üniversitelerin de fedakarlık yaptığına dikkat çeken Öztürkler, “Üniversiteler öğrencinin gelebilmesi için burs miktarını artırdı, alacağı ücretler düştü” dedi. Bir süre önce ülkemizde vaka sayısının artması ve yaşanan kaos nedeniyle uçuşların durdurulduğunu, KKTC vatandaşı dışındakilerin gelişine izin verilmediğini anımsatan Öztürkler, 3 hafta önce 400’e yakın uluslararası öğrencinin İstanbul’da mahsur kaldığını, bu öğrencilerin mağdur olmaması için girişim yaptıklarını vurguladı.
 
 
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