Öğrenciler için charter seferler düzenleniyor

Üniversite öğrencileri için charter seferler düzenleniyor. Devletin karantina merkezlerinde konaklayacak olan öğrenciler, ülkeye girişlerinde PCR ve karantina ücreti ödemeyecek



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yüksek öğrenim öğrencileri için charter seferler düzenleniyor.

9 Ekim 2020 tarihinde İstanbul (Sabiha Gökçen) - Ercan seferlerini yapacak uçaklar 13:30 ve 15:30 saatlerinde kalkacak.

Devletin karantina merkezlerinde konaklayacak olan öğrenciler, ülkeye girişlerinde PCR ve karantina ücreti ödemeyecekler.

Öte yandan Yükseköğrenim Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Türkiye’den ve diğer ülkelerden gelecek üniversite öğrencilerinin KKTC’ye taşınmasına gelen haftadan itibaren başlanacağını açıkladı.

Ziya Öztürkler, Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorunlarını cevaplandırdı.

Ziya Öztürkler, uçak firmalarıyla görüşme yapıldığını, öğrenci taşımanın ve öğrencilerin karantina otellerine yerleştirmesinin büyük ve maliyetli bir operasyon olduğunu vurguladı. Ekim ayının ikinci haftasından itibaren öğrencilerin ülkeye gelmeye başlayacağını belirten Öztürkler, öğrencilerin Türkiye’den; Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Adana’dan geleceğini belirtti.

Ülkeye gelecek öğrencilerin karantina süreciyle de ilgili bilgi veren Ziya Öztürkler, karantina merkezlerinin hazırlandığını, merkezlerde, Bin 200 karantina odası olduğunu, ülke kategorilerine göre karantina sürelerinin belirleneceğini söyledi. Odaların, öğrencilerin geldiği ülkenin kategorisine göre, 7 gün ve 14 gün kullanılacağını ve karantina ödemelerini devletin yapacağını vurguladı.

Pandemi öncesinde öğrencilerin ulaşımda, konaklamada, diğer sosyal yaşamlarında, özellikle yüksek fiyatlar nedeniyle yaşadığı sıkıntılar konusunda sıkça görüşler bildirdiklerini, öğrencilerin memnuniyeti için esnafa, iş insanlarına, ev ve yurt sahiplerine çağrılar yaptıklarını anımsatan Öztürkler, pandemi sonrası bunun ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını söyledi. Öğrencilerin yokluğundan dolayı yaşanan ekonomik daralmanın, öğrencilerin adadaki varlığının önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Öztürkler, “Bu nedenle, ülkemiz için çok büyük önemi olan üniversiteler ayakta tutulmalıdır” diye konuştu.

Az sayıda uçak seferi olduğu için bilet fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Öztürkler, öğrenciye yönelik charter seferlerin başlamasıyla fiyatların düşeceğini vurguladı. Öztürkler, uçak biletlerinin parasını devletin ödemeyeceğini, bunun yerine karantina ücretlerinin karşılanacağını kaydetti. Devletin yanı sıra üniversitelerin de fedakarlık yaptığına dikkat çeken Öztürkler, “Üniversiteler öğrencinin gelebilmesi için burs miktarını artırdı, alacağı ücretler düştü” dedi. Bir süre önce ülkemizde vaka sayısının artması ve yaşanan kaos nedeniyle uçuşların durdurulduğunu, KKTC vatandaşı dışındakilerin gelişine izin verilmediğini anımsatan Öztürkler, 3 hafta önce 400’e yakın uluslararası öğrencinin İstanbul’da mahsur kaldığını, bu öğrencilerin mağdur olmaması için girişim yaptıklarını vurguladı.



