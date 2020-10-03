Şu anda 41 bin öğrenci ülkede değil

Ülkedeki üniversite öğrencisi durumunu da değerlendiren Öztürkler, kayıtlı 100 bin, aktif 80 bin öğrenci olduğunu, muhaceretten alınan son bilgiye göre, adada KKTC vatandaşı hariç 26 bin 657 öğrenci olduğunu ve 14 bin KKTC vatandaşı öğrenci bulunduğunu ifade etti.

Öztürkler, ülkede Türkiye vatandaşı 5 bin öğrencinin bulunduğunu buna karşılık 6 bin uluslararası öğrencinin ülkesine döndüğünü aktardı. Öztürkler, yaklaşık 41 bin öğrencinin adada olmadığını belirterek, bu sayı içinde 31 bin 451 Türkiye vatandaşı olan öğrencinin, pandemi nedeniyle ulaşım kolaylığından dolayı ülkeyi terk ettiğini kaydetti. Güçlü ülkelerin öğrencisine sahip çıkıp pandemi döneminde öğrencisini ülkesine taşıdığını anlatan Öztürkler, Ürdün hükümetinin özel uçak koyarak, ülkesine taşıdığı Ürdünlü öğrenciler konusuna da değindi. Öztürkler, “Şu anda ülkemizde kayıtlı 1221 Ürdünlü öğrenci var. Ürdün Hükümeti, Güney Kıbrıs üzerinden öğrencilerini ülkesine taşıdı. Geri gelmeleriyle ilgili kaygılar var ama temaslarımız devam ediyor, yakında netlik kazanacak” dedi.

