Şu anda 41 bin öğrenci ülkede değil

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Şu anda 41 bin öğrenci ülkede değil

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Ülkedeki üniversite öğrencisi durumunu da değerlendiren Öztürkler, kayıtlı 100 bin, aktif 80 bin öğrenci olduğunu, muhaceretten alınan son bilgiye göre, adada KKTC vatandaşı hariç 26 bin 657 öğrenci olduğunu ve 14 bin KKTC vatandaşı öğrenci bulunduğunu ifade etti.

Şu anda 41 bin öğrenci ülkede değil
 Öztürkler, ülkede Türkiye vatandaşı 5 bin öğrencinin bulunduğunu buna karşılık 6 bin uluslararası öğrencinin ülkesine döndüğünü aktardı. Öztürkler, yaklaşık 41 bin öğrencinin adada olmadığını belirterek, bu sayı içinde 31 bin 451 Türkiye vatandaşı olan öğrencinin, pandemi nedeniyle ulaşım kolaylığından dolayı ülkeyi terk ettiğini kaydetti. Güçlü ülkelerin öğrencisine sahip çıkıp pandemi döneminde öğrencisini ülkesine taşıdığını anlatan Öztürkler, Ürdün hükümetinin özel uçak koyarak, ülkesine taşıdığı Ürdünlü öğrenciler konusuna da değindi. Öztürkler, “Şu anda ülkemizde kayıtlı 1221 Ürdünlü öğrenci var. Ürdün Hükümeti, Güney Kıbrıs üzerinden öğrencilerini ülkesine taşıdı. Geri gelmeleriyle ilgili kaygılar var ama temaslarımız devam ediyor, yakında netlik kazanacak” dedi.
 
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