Şu anda 41 bin öğrenci ülkede değil

Öztürkler, ülkede Türkiye vatandaşı 5 bin öğrencinin bulunduğunu buna karşılık 6 bin uluslararası öğrencinin ülkesine döndüğünü aktardı. Öztürkler, yaklaşık 41 bin öğrencinin adada olmadığını belirterek, bu sayı içinde 31 bin 451 Türkiye vatandaşı olan öğrencinin, pandemi nedeniyle ulaşım kolaylığından dolayı ülkeyi terk ettiğini kaydetti. Güçlü ülkelerin öğrencisine sahip çıkıp pandemi döneminde öğrencisini ülkesine taşıdığını anlatan Öztürkler, Ürdün hükümetinin özel uçak koyarak, ülkesine taşıdığı Ürdünlü öğrenciler konusuna da değindi. Öztürkler, “Şu anda ülkemizde kayıtlı 1221 Ürdünlü öğrenci var. Ürdün Hükümeti, Güney Kıbrıs üzerinden öğrencilerini ülkesine taşıdı. Geri gelmeleriyle ilgili kaygılar var ama temaslarımız devam ediyor, yakında netlik kazanacak” dedi.
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