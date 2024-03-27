Yıllardır eşine şiddet uyguluyordu

Hamitköy’deki evinde çocuğunun taşınabilir tuvaletine ayağı takılıp düşmesine sinirlenen Ersan Akçat, eşini yumruklayarak ciddi şekilde darp etti. Geçmişte de eşini dört kez darp ettiği ortaya çıkan zanlı, cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet meselesiyle ilgili tutuklanan Ersan Akçat, eşini ciddi şekilde darp ettiği gerekçesiyle tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, mahkemede zanlı hakkındaki olguları aktardı.

Polis, 24 Mart 2024 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Hamitköy adresindeki ikametgahlarının mutfak kısmı içerisinde oğlunun taşınabilir tuvaletine ayağı takılıp düşmesinden dolayı sinirlenerek aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip eşini kollarından tutup omuzlarından ittirerek ve sağ eline yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını darp edilen kadının doktor kontrolünden geçirildiğini, omuz ve kol bölgesinde ekimozlar, sağ baş parmağında hassasiyet olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının 25 Mart’ta tutuklandığını, gönüllü ifadesi temin edilmek üzere kanuni ihtarda bulunulduğunda "bir şey söylemekten vazgeçtim” dediğini ve yazılı dava tebliğinde suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında eşine karşı darp suçu işlediğinden dolayı aleyhinde dosya tazmin edildiğini, ancak sadece bir şikâyetle ilgili ileri işlem yapılarak, dava açıldığını belirtti.

Polis, açılan davanın zanlıya tebliğ edilememesinden dolayı geri çekildiğini kaydetti.

Polis, zanlının eşine karşı benzer suçları işlemeye devam ettiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının benzer suçlar işemesini, daha önce dava tebliği yapılamamış olmasını değerlendirerek, zanlının davasında hazır olması için 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

