Öfke Patlaması

Hayvan üreticilerinin Başbakanlık önünde başlattığı eylemin dozu, ikinci günde daha da arttı. Balya ve lastiklerin yakıldığı eylemde, Başbakanlığın demir bahçe parmaklıkları ve araç giriş kapısı traktörle yıkıldı. Polisle eylemciler arasında çıkan arbedede 4 eylemci tutuklandı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin hükümetin hayvancılık politikalarını protesto etmek için önceki gün Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylemi dün de olaylı şekilde devam etti.Et ithalatını, girdi maliyetlerindeki yükselişi, çiğ süt ve canlı hayvan fiyatını belirleme politikasını protesto için eylem kararı alan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne bazı sivil toplum örgütleri de destek verdi.Hayvan üreticileri dün Başbakanlık önünde balya ve lastik yaktı. Balyaların ateşlenmesi üzerine, alevleri söndürmek isteyen polis ile üreticiler arasında gergin anlar yaşandı. Ardından eylemciler Başbakanlığın demir bahçe parmaklıklarını ve araç giriş kapısını traktörle yıktı.Olayın ardından polis “etten duvar” örerken, arbede yaşandı. Hayvan Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Adil Onalt dahil toplamda 4 eylemci tutuklandı.Polis Basın Subaylığı, eylemcilerin "Polisi Darp ve Görevinden Men" suçlarından tutuklandığını açıkladı.Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, tutukluların serbest bırakılmaması halinde eylemin boyut değişeceğini, Başbakanlık binası çevresindeki tüm duvarları yıkacaklarını açıkladı. Naimoğulları, “"Kapıları kırdık sıra binada. Arkadaşlarımız tutuklandı bizi kimse yok edemez. Ateşi yaktık herkes buraya. Yeni başbakana daha güzelini yapacağız.” ifadelerini kullandı.Hükümetin üreticinin düşmanı olduğunu savunan Naimoğulları, bir torba yemin dün itibariyle 1000 TL olduğunu ifade etti.Naimoğulları, “Yavaş yavaş her yeri yıkacağız. Bu bir tepkidir. Demokrasi katlediliyor. Mücadele eden insanları tutuklayamazsınız” ifadelerine yer verdi.Öte yandan eyleme, Kasaplar Birliği ile Restorancılar Birliği destek verme kararı aldı. İki örgüt, hayvancılarla “ithal et” konusunda ayrılık yaşıyordu…Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, herkesin emeklerine saygılı olmasını istedi. İthal et konusunda bir taleplerinin olmadığını kaydeden Şenkaya, bu konuda hiçbir zaman destek vermediklerini belirtti.“İthal ete ihtiyaç varsa buna biz ortak karar veririz” diye konuşan Şenkaya, ülkedeki hayvanın tüketilmesinin birinci görevleri olduğunu söyledi.Restorancılar Birliği Başkanı Arif Bayraktar da birliktelik mesajı vererek, “Bütün üretici kardeşlerimizle birlikte olacağız.” diye konuştu.