Öfke büyük

Vatandaşlar elektrik zammına karşı tepkilerini sosyal medyada şöyle dile getirdi:

Ne bitmez çileymiş bu çektiğimiz. Yuh! Kurumu batırdılar, üstüne bumbar gibi doldurdular, sonra da habire zam zam zam.Yine mi zam? Yaratılan bütün açıkların cezası halka kesiliyor. Tek çözüm halkı soymak. Açık hava ceza hanesindeyiz. Ha bire ceza kesiyorlar. KKTC’de yaşama direnme cezası. Valla başka bir şey yapmıyorlar.Yokluğa alışmış sessiz ve kaygısız bu millete az bile Kısacası zam adası. Hadi bakalım gönder gelsin.Aferin açık açık geçiriyorlar.Kaybedilen davaları, ihaleleri ve beceriksiz bir şekilde yönetilmenin bedelini halka ödetmek bu olsa gerek.Oh şükürler olsun elleri dert görmesin, Allah böyle yöneticilerimizi başımızdan eksik etmesin yeter ki zam yapsınlar.Allah tüketsin sizi inşallah.Evinizin lambası sönsün, ocağınızda ateş yanmasın yarını görmeye yetişemeyesiniz inşallah.Hepimizi sinir ve ruh hastası yaptınız tebrik ederim.Biraz daha sabır, kazığın mideye dayanmasına az kaldı.Çok sağ olun bizi düşündüğünüz için canımızı alın da rahatlayın.Allah bizi sizin gibi hırsızlardan kurtarsın inşallah.Allah doyursun sizi inşallah.Doymadınız gitti bu son zammınız olur inşallah.Allah bizi bu hırsızlardan tez zamanda kurtarsın inşallahNedir bu pahalıklar böyle insanların annesini bellediniz hem babasını kibarını yazayım size maf ettiniz Kıbrıs’ı.Güzel haber artış alacağız ya başladılar arkası yarın.Hırsızlar, gene paraya eksildi halkın cebini boşaltacak. Allah sizi bildiği gibi. yapsın.Biraz da indirim yaptık deyin de şaşırtın.Daha maaşlara zam gelmeden her şeye zam zam zam Allah’ım yardımcımız olsun.Ne güzel ne zaman zam yapacaklar diye bekliyorduk çok maaş alıyoruz ya nereye harcayacağız diye düşünüyordum.Bu başlangıç, yeni yılda görün zam zamları şimdiki halimize şükredeceğiz ve şükretmeyi alışın lütfen.Bu kurum zarar ediyorsa sorumlular hesap vermeli. Elektrik lüks tüketim değil, her bireyin insanca yasayabilmesi için elzem bir ihtiyaçtır.Zehir ziligurti çıkarın artık her gün her şeye zam bu millet ne yesin ne içsin zam da zam usandık artık.Allah tüketsin sizi soğuktan hastalanacağız kış da zam ne yakacağız, emekli mahvolduk merhametsiz yönetim.Memlekette dik duran bütün elektrik direklerini içinizde hissedersiniz inşallah.Hade bakalım her şey sayeniz de çok güzel olacak. Tek bildiğiniz zam. Acaba gözünüz doğacak mı bu halkı bu kadar ezmeynan. Veya şöyle deylim gece yastığa başınızı korken içiniz rahat mı?Bu kadar insanın bedduası bir gün sizi bulacak inşallah.Şamar oğlanı olduk giden gelen yükledir dün da salatalık 52 TL kilosuydu.Asgari ücret yok oldu. Tüpe zam, elektriğe zam, benzine zam ,marketler her gidişte her şey artıyor ne ala memleket.Çıkın emekçinin üstüne da korkmayın yazıklar olsun size.Bekleyeydiniz bari artışı alalım da aradan biraz vakit geçsin daha artışı almadan sağ olsun hükümetimiz sokmaya başladı bile.Nedir bu zam zam bitmeyen bir türlü. Zam zam yeter artık. Bir yerde durmasını bilin artık. İstikrarlı olun artık yahu yeter. No koment diyorum. Saygılarımla arz ediyorum.Yenilenebilir enerji ile ücretleri sabitleme yerine çözüm olarak halkın cebine el atarak insanların hem ekonomisini hem de psikolojilisini bozmaktadırlar. Bu kadar beceriksiz bir devlet kurumu daha dünyada eşi benzeri yoktur. Yüklenin bakalım bu halka daha ne kadar daha devam edeceksiniz.Bu zam her şeye yansıyacak, zincirleme olarak.Akşam yatıp sabah kalkıp zam yaparsanız. Bıktırdınız artık halkı napsın bu insanlar artık memleketin içine ettiniz hala daha devam edersiniz. Açın gözlerinizi de İsrail'e sattığınız topraklarla ilgilenin bunlara engel olun hükümet olarak. Topraklarımız satıldı. Dört bir yanımızda topraklarımıza resmen düşman yerleşiyor. Bunun önlemini alın artık bunlarla uğraşın da sabah akşam zam yapmayı bırakın bu soğukta kalmamasını sağlayın artık insanların. Yok, da dışarda rüzgâr vuvv dese elektrik kesip harcamadığı elektriğe zam yaparsınız. E ayıptır be günahtır artıkBaşka bildikleri bir şey yok ki. Zam. Her şeye zam… Yönetemeyenler sadece zam yapabilir.Kabul edelim ki her gün uyandığımızda bu haberlerle karşı karşıya geleceğiz bu halk daha ölü taklidi yapmaya devam etsin klavyede sövme sayma çok icraata gelince kimse yok.Bırakın da bu insanları biraz nefes alsın ya nedir ya bu elektriğe zam gün geçmez ay geçmez kiraya zam gıdaya süte zam insanlar nefes alamaz duruma geliyor artık sayenizde yazık günah değil mi bu insanlara çoluk çocuğu olan geçinemeyen insanlar var yazık ya bir de çok iyi bir iş yapmış gibi elektriğe zam diyorsunuz. Zam yapmaya karar verirken öncelikle insanları maaş konusunda tatmin edin ve öyle zam yapın.Ucuz yakıt ve başka alternatifler üretmeyen Kıb-Tek gereksiz adam alan bu yönetimden ne beklenir? Halkını bu kadar sevmeyen ve sadece kendi çıkarlarını düşünen böyle bir yönetime oy verenler utansın.Bu beddualarla korkun inanılmaz beddua aldınız hade bakalım nasıl hayır edeceksiniz.Kurumu soyanlar da saltanat içinde hayat yaşasın. Geliri yüksek olanları etkilemeyebilir. Âmâ öyle orta gelirli insanlar bu yükün altında ezildikçe eziliyor. İcraat yok, tek bilinen zam zam zam.Bırakın doktor ve eczacıların peşini de bu kurumu da kurcalayın bir bakalım ne pislikler çıkacak altından. Durmadan zam zam zam.Kimse kızmasın boşuna yarın seçim olsa yine aynı kişiler yönetecek bizleri onun için hak ediyoruz bunları.5.56 TL ile elektrik alıp süt sağacan ve çayır sulayacan, üretimi hep birlikte bitirdiniz.Bu adada o kadar güneş var ki onun enerjisini kullanıp elektrik fiyatlarını düşürmeyi denemeyen bir hükümet var kaldı ki dağlara rüzgârgülleri kurmak boş yerlere Rum tarafına olduğu gibi paneller koymak ama nerde.Ey KKTC halk, daha anlamadınız mı? Birlik olmadığımız müddet bu devam edecek. Uyanın artık, birlik olma zamanı çoktan geldi.Allah bildiği gibi yapsın sizi biz maaşlara zam almadan siz her şeye zam koydunuz zam hükûmeti.Sizleri Allah havale ediyorum bu kadar da olmaz utanın biraz insanlar ev ve çocuk kira verir geçim yapar sizler bunu bilmez gibi zam zam ananızdan herhalde zam zam diye dünyaya geldiniz.Çalıyorlar çalıyorlar halkın cebinden çıkarıyorlar yazıklar olsun.Şaşırdık mı UBP klasiği, geleceğe yürüyoruz.Yaşayın vallahi. Hiç insafınız kalmadı yazık günahtır bu halka insafsızlık.KIBTEK, Belediye, Ev sahiplerine ve marketlere çalışıyoruz toplum olarak. Nere kadar gidecek bu iş milletin bir donu kaldı onu da alın rahat etsin artık.