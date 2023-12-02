Öfke büyük

Mustafa Gürsel
Ne bitmez çileymiş bu çektiğimiz. Yuh! Kurumu batırdılar, üstüne bumbar gibi doldurdular, sonra da habire zam zam zam.
Emine Sütçü
Yine mi zam? Yaratılan bütün açıkların cezası halka kesiliyor. Tek çözüm halkı soymak. Açık hava ceza hanesindeyiz. Ha bire ceza kesiyorlar. KKTC’de yaşama direnme cezası. Valla başka bir şey yapmıyorlar.
Asiye Cingöz
Yokluğa alışmış sessiz ve kaygısız bu millete az bile Kısacası zam adası. Hadi bakalım gönder gelsin.
Mehmet Kusbi
Aferin açık açık geçiriyorlar.
Mustafa Uysal
Kaybedilen davaları, ihaleleri ve beceriksiz bir şekilde yönetilmenin bedelini halka ödetmek bu olsa gerek.
Fatin Aksoylar
Oh şükürler olsun elleri dert görmesin, Allah böyle yöneticilerimizi başımızdan eksik etmesin yeter ki zam yapsınlar.
Radiye Boyacı
Allah tüketsin sizi inşallah.
Ahmet Alkış
Evinizin lambası sönsün, ocağınızda ateş yanmasın yarını görmeye yetişemeyesiniz inşallah.
Bayram Toprak
Hepimizi sinir ve ruh hastası yaptınız tebrik ederim.
Veysel Atak
Biraz daha sabır, kazığın mideye dayanmasına az kaldı.
Güllü Güney
Çok sağ olun bizi düşündüğünüz için canımızı alın da rahatlayın.
Hüseyin Caner Yöncü
Allah bizi sizin gibi hırsızlardan kurtarsın inşallah.
Murat Bahar Akargöl
Allah doyursun sizi inşallah.
Murat Bahar Akargöl
Doymadınız gitti bu son zammınız olur inşallah.
Meryem Kofalı
Allah bizi bu hırsızlardan tez zamanda kurtarsın inşallah
Pervin Kızıl
Nedir bu pahalıklar böyle insanların annesini bellediniz hem babasını kibarını yazayım size maf ettiniz Kıbrıs’ı.
Gülten Düşünür
Güzel haber artış alacağız ya başladılar arkası yarın.
Sait Koze
Hırsızlar, gene paraya eksildi halkın cebini boşaltacak. Allah sizi bildiği gibi. yapsın.
Neşe Aygünlü Karşılı
Biraz da indirim yaptık deyin de şaşırtın.
Rukiyegül Yatır
Daha maaşlara zam gelmeden her şeye zam zam zam Allah’ım yardımcımız olsun.
Müjgan Buğur
Ne güzel ne zaman zam yapacaklar diye bekliyorduk çok maaş alıyoruz ya nereye harcayacağız diye düşünüyordum.
Ulus Küçükköylü
Bu başlangıç, yeni yılda görün zam zamları şimdiki halimize şükredeceğiz ve şükretmeyi alışın lütfen.
Berkiye Özer
Bu kurum zarar ediyorsa sorumlular hesap vermeli. Elektrik lüks tüketim değil, her bireyin insanca yasayabilmesi için elzem bir ihtiyaçtır.
Emine Şükrüler
Zehir ziligurti çıkarın artık her gün her şeye zam bu millet ne yesin ne içsin zam da zam usandık artık.
Tuncay Arıgan
Allah tüketsin sizi soğuktan hastalanacağız kış da zam ne yakacağız, emekli mahvolduk merhametsiz yönetim.
Mithat Ünsal Nurdoğan
Memlekette dik duran bütün elektrik direklerini içinizde hissedersiniz inşallah.
Dilber Çeto
Hade bakalım her şey sayeniz de çok güzel olacak. Tek bildiğiniz zam. Acaba gözünüz doğacak mı bu halkı bu kadar ezmeynan. Veya şöyle deylim gece yastığa başınızı korken içiniz rahat mı?
Hüseyin Yücebay
Bu kadar insanın bedduası bir gün sizi bulacak inşallah.
Özdil Erdemirci
Şamar oğlanı olduk giden gelen yükledir dün da salatalık 52 TL kilosuydu.
Deniz Bahçecioğlu
Asgari ücret yok oldu. Tüpe zam, elektriğe zam, benzine zam ,marketler her gidişte her şey artıyor ne ala memleket.
Hasan Üredi
Çıkın emekçinin üstüne da korkmayın yazıklar olsun size.
Halil Boşnak
Bekleyeydiniz bari artışı alalım da aradan biraz vakit geçsin daha artışı almadan sağ olsun hükümetimiz sokmaya başladı bile.
Aytaç Aytaç
Nedir bu zam zam bitmeyen bir türlü. Zam zam yeter artık. Bir yerde durmasını bilin artık. İstikrarlı olun artık yahu yeter. No koment diyorum. Saygılarımla arz ediyorum.
Yusuf Postacıoğlu
Yenilenebilir enerji ile ücretleri sabitleme yerine çözüm olarak halkın cebine el atarak insanların hem ekonomisini hem de psikolojilisini bozmaktadırlar. Bu kadar beceriksiz bir devlet kurumu daha dünyada eşi benzeri yoktur. Yüklenin bakalım bu halka daha ne kadar daha devam edeceksiniz.
Mehmet Zeliş Özbengi
Bu zam her şeye yansıyacak, zincirleme olarak.
Ayşen Savaş Erkalan
Akşam yatıp sabah kalkıp zam yaparsanız. Bıktırdınız artık halkı napsın bu insanlar artık memleketin içine ettiniz hala daha devam edersiniz. Açın gözlerinizi de İsrail'e sattığınız topraklarla ilgilenin bunlara engel olun hükümet olarak. Topraklarımız satıldı. Dört bir yanımızda topraklarımıza resmen düşman yerleşiyor. Bunun önlemini alın artık bunlarla uğraşın da sabah akşam zam yapmayı bırakın bu soğukta kalmamasını sağlayın artık insanların. Yok, da dışarda rüzgâr vuvv dese elektrik kesip harcamadığı elektriğe zam yaparsınız. E ayıptır be günahtır artık
Hüsniye Emel Özer
Başka bildikleri bir şey yok ki. Zam. Her şeye zam… Yönetemeyenler sadece zam yapabilir.
Hilal Özbaysal
Kabul edelim ki her gün uyandığımızda bu haberlerle karşı karşıya geleceğiz bu halk daha ölü taklidi yapmaya devam etsin klavyede sövme sayma çok icraata gelince kimse yok.
Laika Demirtaş Dere
Bırakın da bu insanları biraz nefes alsın ya nedir ya bu elektriğe zam gün geçmez ay geçmez kiraya zam gıdaya süte zam insanlar nefes alamaz duruma geliyor artık sayenizde yazık günah değil mi bu insanlara çoluk çocuğu olan geçinemeyen insanlar var yazık ya bir de çok iyi bir iş yapmış gibi elektriğe zam diyorsunuz. Zam yapmaya karar verirken öncelikle insanları maaş konusunda tatmin edin ve öyle zam yapın.
Gülden Plümer Küçük
Ucuz yakıt ve başka alternatifler üretmeyen Kıb-Tek gereksiz adam alan bu yönetimden ne beklenir? Halkını bu kadar sevmeyen ve sadece kendi çıkarlarını düşünen böyle bir yönetime oy verenler utansın.
Emel Kurtarıcıoğlu
Bu beddualarla korkun inanılmaz beddua aldınız hade bakalım nasıl hayır edeceksiniz.
Zarif Genç
Kurumu soyanlar da saltanat içinde hayat yaşasın. Geliri yüksek olanları etkilemeyebilir. Âmâ öyle orta gelirli insanlar bu yükün altında ezildikçe eziliyor. İcraat yok, tek bilinen zam zam zam.
Hasan Sevgül Özkaraman
Bırakın doktor ve eczacıların peşini de bu kurumu da kurcalayın bir bakalım ne pislikler çıkacak altından. Durmadan zam zam zam.
Fazlı Koyu
Kimse kızmasın boşuna yarın seçim olsa yine aynı kişiler yönetecek bizleri onun için hak ediyoruz bunları.
Mehmet Çetereisi
5.56 TL ile elektrik alıp süt sağacan ve çayır sulayacan, üretimi hep birlikte bitirdiniz.
Cenk Işık
Bu adada o kadar güneş var ki onun enerjisini kullanıp elektrik fiyatlarını düşürmeyi denemeyen bir hükümet var kaldı ki dağlara rüzgârgülleri kurmak boş yerlere Rum tarafına olduğu gibi paneller koymak ama nerde.
Ayşe Sütçü Tuver
Ey KKTC halk, daha anlamadınız mı? Birlik olmadığımız müddet bu devam edecek. Uyanın artık, birlik olma zamanı çoktan geldi.
Cemile Kanara Gümüş
Allah bildiği gibi yapsın sizi biz maaşlara zam almadan siz her şeye zam koydunuz zam hükûmeti.
Sultan Güngör
Sizleri Allah havale ediyorum bu kadar da olmaz utanın biraz insanlar ev ve çocuk kira verir geçim yapar sizler bunu bilmez gibi zam zam ananızdan herhalde zam zam diye dünyaya geldiniz.
Mevlut Uyanır
Çalıyorlar çalıyorlar halkın cebinden çıkarıyorlar yazıklar olsun.
Fevzi Özgöksoy
Şaşırdık mı UBP klasiği, geleceğe yürüyoruz.
Ayşe Cemmedo Erkurt
Yaşayın vallahi. Hiç insafınız kalmadı yazık günahtır bu halka insafsızlık.
Önder Güdücü
KIBTEK, Belediye, Ev sahiplerine ve marketlere çalışıyoruz toplum olarak. Nere kadar gidecek bu iş milletin bir donu kaldı onu da alın rahat etsin artık.
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