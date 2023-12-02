Zamlı faturalar isyan ettirdi

Yüzde 15 zamlı elektrik faturaları dün gelmeye başladı. Faturalar bir anda iki üç katına çıktı, başta KIB-TEK olmak üzere hükümete öfke arttı

1 Kasım’da elektrik tarifelerine gelen %15’lik zammın ardından ülkede elektrik tüketicilerine yüzde 15 zamlı elektrik faturaları dün gelmeye başladı.

Faturalar bir anda iki üç katına çıktı.

Bir tüketici, Eylül ayından Kasım ayına kadar 400 TL'den bin 357 TL'ye, bin 357 TL'den bin 483 TL'ye, bin 483 TL'den bin 745 TL'ye yükselen elektrik faturasını sosyal medyada gösterdi, tepkilerini dile getirdi.

Kasım ayı elektrik faturaları vatandaşın cebini yakarken, gelen faturalar karşısında, vatandaş öfkeden çılgına döndü. İsyan noktasına gelen vatandaşlar önceki ay faturalarının 2-3 katı tutarında gelen faturalar karşısında ne yapacağını şaşırırken, “nasıl ödeyeceğiz” tepkileri yükseldi.

Hayatın giderek pahalandığı ülkemizde vatandaşlar, temel tüketim maddesi olan elektrik faturalarını nasıl karşılayacağını ve bu soğuk kış aylarında en uygun şekilde nasıl ısınacağını kara kara düşünmeye başladı. Bu kapsamda başta KIB-TEK olmak üzere hükümete de öfke arttı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan vatandaşlar, yüksek gelen elektrik faturalarına

