Lefkoşa Mağusa anayolunda önceki akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Ramazan Amıklı’nın babası çektiği videoyla isyan etti: “O beton olmasaydı benim oğlum ölmeyecekti”

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi yakınlarında önceki akşam meydana gelen trafik kazasında, 23 yaşındaki oğlu Ramazan Amıklı’yı kaybeden Abdullah Amıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak, aracın çarptığı reklam tabelasının beton bloğunu suçladı.Ramazan Amıklı, virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek reklam tabelasını tutan beton bloğa çarparak hayatını kaybetmişti.Tüm yurttaşlara seslenen acılı baba, dün oğlunun kaza yaptığı yere gittiğini belirterek, “O beton yüzünden benim çocuğum hayatını kaybetti. Tüm Kıbrıs halkına sesleniyorum benim oğlum öldü, sizin sevdikleriniz ölmesin” dedi.16 yıl boyunca yollarda çalıştığını söyleyen baba Amıklı, “Böyle bir beton olmaz. O beton olmayaydı benim oğlum ölmeyecekti. Bunun hesabını cezasını kim ödeyecek?” diye sordu.Acılı baba, çektiği videoda şu ifadelere yer verdi:“Kıbrıs halkı… Bugün (dün) oğlumun kaza yaptığı yere gittim. O beton yüzünden benim çocuğum hayatını kaybetti. Tüm Kıbrıs halkına sesleniyorum benim oğlum öldü, sizin sevdikleriniz ölmesin. 16 sene yollarda çalıştım ben. Bu işlerin içinde çalıştım. Böyle bir beton olmaz. O beton olmayaydı benim oğlum ölmeyecekti. Bunun hesabını cezasını kim ödeyecek? Yazık değil mi 23 yaşındaydı… Yazık değil mi bize? Bu kadar insanın canını yaktınız. Allah için siz konuşun. O kadar yüksek olur mu beton? İnsan önüne bir kamyon toprak döker, bariyer çeker. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Allah için bize yardım edin. Devlete sesleniyorum bize yardım edin. Yazıklar olsun. Çocuğumuz morgda yatıyor.”KAZA NASIL OLMUŞTU?Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi yakınlarında önceki akşam meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Ramazan Amıklı, hayatını kaybetmişti.Amıklı, CB 100 plakalı aracı ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp Sera Tarım önlerinde bulunan reklam tabelasının beton bloğuna çarpmıştı.Amıklı, olay yerinde hayatını kaybetmişti.