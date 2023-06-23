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“Tabelaların yol kenarında olması ölümcül”

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Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, tabelaların yol kenarında olmasının ölümcül olduğunu vurguladı

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“Tabelaların yol kenarında olması ölümcül”
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunda önceki akşam meydana gelen trafik kazasında, 23 yaşındaki oğlu Ramazan Amıklı’yı kaybeden Abdullah Amıklı, aracın çarptığı reklam tabelasının beton bloğunu suçladı.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı ise, kazaların hem insan hem de çevre, eğitim ve denetim hatasından kaynaklı olduğunu söyledi. Sürücünün kurallara uymadığını ifade eden Avcı, yolların affedici olarak inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.
"O beton bölüm, ölüme katkı koymuştur. Sürat bellidir; ama betona çarpınca ölüm kaçınılmazdır" diyen Avcı, tabelaların yol kenarında olmasının ölümcül olduğunu kaydetti. 
Dünyada tabelaların yolun en uzak yerine konulduğuna işaret eden Avcı, tabelalar ile ilgili yasal düzenleme yapılması için 3 yıl önce öneri verdiklerini söyledi. Avcı son olarak, "Devasa tabelaların ayakları, yoldan çıkanları affetmiyor! İvedi olarak reklam tüzükleri düzenlenmelidir" vurgusunda bulundu.
 
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