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Nüfusun yüzde 46’sını kadınlar oluşturuyor

KKTC'de nüfusun yüzde 46’sını kadınlar, yüzde 54’ünü erkekler oluşturuyor

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Nüfusun yüzde 46’sını kadınlar oluşturuyor
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KKTC'de İstatistik Kurumu’nun projeksiyonuna göre, 2022 yılında nüfusun yüzde 46’sını kadınlar, yüzde 54’ünü erkekler oluşturdu. 60-75 yaş aralığında ise kadın nüfusunun erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. 
Kadın nüfusun oranı, 60-64 ve 65-69 yaş gruplarında yüzde 50, 70-74 yaş grubunda yüzde 52, 75 yaş ve üzerinde ise yüzde 57 olarak hesaplandı. 
İstatistik Kurumunun, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Birlik ülkelerinde nüfusun cinsiyet dağılımına dair topladığı verilerde ise, çoğu Avrupa ülkesinde kadın nüfusun erkeklerden fazla olduğu ortaya çıktı
İstatistik Kurumu, bunun yanında son 10 yılda ülkede kadın erkek nüfusunun dengeli dağılımının korunduğu görülse de, kadın nüfusunda sürekli bir artış olduğunu ifade etti. 
 
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