Kadınların ortalama evlenme yaşı 32

Ülkede kadınlar için ortalama evlenme yaşı 4 yılda 30’dan 32’ye çıktı

KKTC'de 2018-2022 yılları arasındaki verilere göre, kadınlar için ortalama evlenme yaşı 30’dan 32’ye yükseldi.

Erkeklerde ise bu oran 32,9’dan 35 yaşa yükseldi.

Evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 1234 iken 2022 yılında 13 kişilik bir artışla 1247’ye yükseldi. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2021 yılında 895 iken 2022 yılında 50 kişi artışla 945 oldu.

Boşanma nedenleri şu şekilde verildi:

“Yüzde 67 ‘evlilikleri en az bir yıl sürmesi koşulu ile tarafların birlikte başvurması veya bir taraf öteki tarafın davasını kabul etmesi’, yüzde 29 ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’, yüzde 4 boşanma davası açıldığında tarafların sürekli biçimde 2 yıl ayrı yaşaması.”

