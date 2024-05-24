"Nüfus 800 bini geçti"

Nüfus açıklama furyasına Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Canaltay da katıldı.

BRT’de yayınlanan ve Baykan Gürses’in sunduğu programda nüfusla ilgili açıklamalarda bulunan Resmiye Canaltay, “Nüfus neredeyse 800 bini geçmiştir” dedi.

Canaltay, “Sadece çalışma izniyle ülkede 70 bin kişi olduğu, öğrenci olarak ise 100 bini aşkın kişi olduğu açıklanmıştı. Nüfus nereden baksan 800 bini geçmiştir” ifadelerini kullandı. Canaltay, planlamalarında bu nüfus üzerinden yapılması gerektiğini kaydetti.

SİYASİLERDEN NÜFUS AÇIKLAMALARI

Nüfusla ilgili açıklama yapan diğer isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dı. Tatar, daha önce 410 bin olarak açıkladığı nüfusu katıldığı bir programında, 407 bin olarak yeniden açıklamıştı.

Başbakan Ünal Üstel de nüfusa ilişkin açıklamada, KKTC’nin nüfusunu bildiklerini ancak “söyleyemeyeceğini” ifade ederek, “Söylenemeyen bazı sayılar var” şeklinde konuşmuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, geçtiğimiz günlerde İstatistik Kurumu’nun verilerine güvendiğini belirterek, ülke nüfusunun aşağı yukarı 411 bin olduğunu söylemişti.

