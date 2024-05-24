Akansoy'dan erken seçim çağrısı

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Bir an önce erken seçime gidilmelidir, CTP hazırdır” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin yaptığı eylemlere destek belirttiklerini kaydeden Akansoy, üç gündür eylem yerine gidip, hayvancıların sorunlarını dinlediklerini ifade etti.

“UBP hükümeti, hayatın hiçbir alanında bir şey yapmıyor” diye konuşan Akansoy, hükümetin, insanlara, çatışmaya davet eden bir dil ile yanıt verdiğini savundu.

Hayvancının önünü göremediğini ifade eden Akansoy, şöyle devam etti:

“600 ton ayda et tüketen bir ülke neden 20 tona ihtiyaç duyuyor? Bunun nedeni insanlarımızı donmuş ithal ete alıştırmak ve buna mahkum etmek mi? Böylece hayvancılığımızı bitirmek mi? Bunu elbette sorun ediyor insanlarımız. Burada sorunlara çare üretecek bir yaklaşım yok. Hayvan üreticileri de soruyor, yanıt alamıyor sonuçta, 20 ton eti size hediye etmeye hazırız diyorlar.”

“UBP’nin ülkede hiçbir sorun yokmuş gibi sadece kurultayını düşündüğünü” savunan Akansoy, “Onun dışında ülkede herhangi bir sıkıntı olduğu idrakinde değiller” diye konuştu.

“Erken seçim, bu ülkedeki sorunların çözümü noktasında çok önemli bir karardır” diyen Akansoy, erken seçim kararını toplumun vereceğine dikkat çekti. Akansoy, “CTP erken seçime gitmeye hazırdır. Ünal Üstel, bu konuda sorumluluk ve iyi niyet taşıyorsa, hamle yapması, istifa etmesi gerekir” dedi.

