Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun sahnelediği "Parkta Güzel Bir Gün" oyunu yeni sezonda tekrardan temsillerine başlıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun sahnelediği, Kieran Lynn'in yazdığı, Kıymet Karabiber'in yönettiği "Parkta Güzel Bir Gün" oyunu yeni sezonda tekrardan temsillerine başlıyor. Oyunda Melis Günalp, İzel Seylani ve Aytunç Şabanlı rol alıyor.Oyunda, parkta güzel bir gün geçirmek isteyen Olivia ve Arthur’u bir ülkenin bantla çizilen yeni sınırı ikiye ayırır. İşe yeni başlayan sınır muhafızının sert bakışları altında iki ülke arasında sıkışıp kalan çift, giderek içinden çıkılmaz bir hal alan bu absürd durumun esiri olurlar. Bizi ayıran hayali çizgileri ve bu çizgileri kırmanın ağır yaptırımlarını konu alan acı-tatlı bir komedi "Parkta Güzel Bir Gün," 25 Mart, 15 Nisan, 22 Nisan ve 29 Nisan tarihlerinde saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde sahnelenecek. Biletler; biletinial.com adresinden ve gişeden satılmaktadır. Daha detaylı bilgi 22 78 782 numaralı telefondan elde dilebilir.