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“Nöbetlerde iki kişi kaldık”

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“Nöbetlerde iki kişi kaldık”

 
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Şükrü Onbaşı, Sağlık Bakanlığı’nın kararının yanlış olduğunu söyleyerek, “Bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz” dedi.
Hastanede çalışan 9 anestezi uzmanının hem ameliyathanede hem de ameliyathane dışında görev yaptıklarını söyleyen Onbaşı, nöbetlerde iki kişi kaldıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
“Nöbette ameliyatlara, acilde, serviste ve yoğun bakımdaki hastalara yetişmeye çalışıyoruz. İki kişi bu işi çevirmekte zorluk çekiyor. İki kişiden biri Acil Durum Hastanesi’ne kayarsa, Nalbantoğlu’ndaki acile, servise ya da ameliyata yetişemez. Bu noktalardaki hastaların da durumu kritik. Zamanla yarışıyoruz. Tıbbi ve hukuki sorumluluk dışında vicdani sorumluklarımız da var ve vicdani sorumluluğuz da buna el vermez…”
 
 
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