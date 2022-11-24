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“Hastalar, iki hastane arasında ambulansla taşınacak”

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“Hastalar, iki hastane arasında ambulansla taşınacak”

 
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, Acil Durum Hastanesi’nin Nalbantoğlu’na bağlı olduğunu iddia edildiğini ancak iki bina arasında henüz fiziki bir bağ olmadığını belirtti.
Diğer bir sorunun da hastaların iki hastane arasında ambulansla taşınması olduğunu, bunu kimin yapacağının da belli olmadığını kaydeden Özgöçmen, uzman hekim ve hemşirelerin ambulanslarda çalışmak için yasası olmadığını söyledi.
Bir meslektaşlarının ambulans kazasında hayatını kaybettiğini anımsatan Özgöçmen, ailenin kaza sonrasında tazmin hakkı elde edemediğini kaydederek, “Yasaların koruyucu olmadığı bir ortamda bizden böyle hizmetler isteniyor. Sağlık Bakanlığı sorumluluğu ebe, hemşire ve hekimlerin almasını istiyor” dedi.
İbrahim Özgöçmen, geri adım atılmaması halinde Tıp-İş’in eylemine ebe ve hemşirelerin de dahil olacağını söyledi. 
 
 
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