banner583
banner572
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
9 0
Antalya'da tarım alanları sular altında
Antalya'da tarım alanları sular altında
17 0
 
Master Kupası ilk şampiyonları belirlendi
Master Kupası ilk şampiyonları belirlendi
29 0
MINI'den ev konforunda bir konsept
MINI'den ev konforunda bir konsept
45 0
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
24 0
Fenerbahçeliler Derneği teşekkür gecesi düzenledi
Fenerbahçeliler Derneği teşekkür gecesi düzenledi
24 0
Yeni kabine için ne dediler?
Yeni kabine için ne dediler?
106 0
banner529
banner570

Nisabı Erhürman ve Özersay sağladı

banner476

Sağlık Bakanı Pilli’ninyokluğunda Meclis’te yaşanması beklenen nisap sorunu, CTP Başkanı Erhürman ve HP Milletvekili Özersay’ın salona girmesiyle ortadan kalktı

banner577
Nisabı Erhürman ve Özersay sağladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin üç gün süreyle ev karantinasına girmesi ve oturuma katılamaması nedeniyle Meclis Genel Kurulu’nda yaşanacağı konuşulan nisap sorunu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi (HP) Milletvekili Kudret Özersay’ın yoklama sırasında salona girmesi sonrası ortadan kalktı.
Toplantı yeter sayısına ulaşan Genel Kurul’da nisap sağlandı.
Yapılan yoklamanın ardından muhalefette bulunan diğer milletvekillerinin de oturuma katıldığı gözlendi.
Ardından Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti programı Meclis Genel Kurulu’nda okundu.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.