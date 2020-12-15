Nisabı Erhürman ve Özersay sağladı

Sağlık Bakanı Pilli’ninyokluğunda Meclis’te yaşanması beklenen nisap sorunu, CTP Başkanı Erhürman ve HP Milletvekili Özersay’ın salona girmesiyle ortadan kalktı



Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin üç gün süreyle ev karantinasına girmesi ve oturuma katılamaması nedeniyle Meclis Genel Kurulu’nda yaşanacağı konuşulan nisap sorunu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi (HP) Milletvekili Kudret Özersay’ın yoklama sırasında salona girmesi sonrası ortadan kalktı.

Toplantı yeter sayısına ulaşan Genel Kurul’da nisap sağlandı.

Yapılan yoklamanın ardından muhalefette bulunan diğer milletvekillerinin de oturuma katıldığı gözlendi.

Ardından Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti programı Meclis Genel Kurulu’nda okundu.

