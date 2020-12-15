13. Maaş ödemesi ‘başarı hikayesi’ olarak lanse edilecek

CTP lideri Erhürman, 13. Maaşların ödenmesi halinde bunu "büyük bir başarı hikayesi" olarak lanse edileceğini kaydetti





Maliye Eski Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 13. Maaş ödemeleriyle ilgili ‘müjde’ verdiğini anımsatan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP- DP- YDP Azınlık Hükümetinin Başbakan Ersan Saner’in konuyla ilgili sıkıntı olduğunu ifade etmesini ‘seçim yatırımının ilanı’ olarak değerlendirdi.

Erhürman, açıklamasında şunları ifade etti:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde "13. maaş müjdesi" vermişti Sn. Amcaoğlu. Şimdi Sn. Saner 13. maaşlarda sıkıntı olduğunu söylüyor. Yani aslında Sn. Amcaoğlu'nun seçim öncesinde söylediklerinin seçim yatırımı olduğunu ilan ediyor.

Bu arada hükümet kurma çalışmaları sırasında "parayı alabilecek hükümetin kurulması gerektiği" algısı yaratıldı kamuoyunda. 13. maaş ödenirse bu "büyük bir başarı hikayesi" olarak lanse edilecek belli ki! Ödenir, ödenmez onu göreceğiz elbette. Ama ne olursa olsun sonuç değişmeyecek. Türkiye ile mali ilişkilerin ve maaş ödenmesinin siyasi enstrüman olarak kullanılmasına devam... Değiştirmemiz gereken tam da bu! Hedef tam da bu yüzden kendi ayaklarımız üzerinde durmaktır. Çünkü demokrasinin de, haysiyetin de, Kıbrıs Türk halkının özgüveninin de ön koşulu budur.”

Öte yandan Tufan Erhürman,‘Su temin Projesi’ ile ilgili yaptığı açıklamada da Türkiye’yle birlikte 2020 yılı için imzalanmış olan protokole dikkat çekerek aktarılması gereken hibe ve kredi miktarının ulaşabildikleri kadarını kamuoyu ile paylaştı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hükumet kurma çalışmaları sırasında muhataplarımızla paylaştığımız '7 ilke'den yedincisi şuydu: 'Hükumetin kurulmasından itibaren ilk bir hafta içinde ülkenin mali durumu şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılacaktır'. Yeni hükumet şu ana kadar böyle bir paylaşım yapmadı.

Sn. Tatar’ın 2020 yılı için imzalamış olduğu Protokol’de Türkiye’den aktarılması öngörülen toplam hibe ve kredi miktarı 2,3 milyar TL idi. Bizim ulaşabildiğimiz verilere göre şu ana kadar toplam 782 milyon TL aktarıldı. Bugün Sn. Tatar’ın yaptığı açıklamaya göre 800 milyon TL’de “Su Temin Projesi” ile ilgili tamirata harcandı. Toplamı aşağı yukarı 1 milyar 600 milyon TL’ye tekabül ediyor. Geriye 700 milyon TL civarında bir rakam kalıyor.

Yine bizim ulaşabildiğimiz verilere göre, öngörülen gelirler sağlanırsa, Maliye’nin 5 Ocak tarihine kadarki asgari taahhütlerini yerine getirebilmesi için 600 milyon TL civarında bir ek kaynağa ihtiyacı var. Ulaşabildiğimiz rakamlar bunlar.

Yanlış varsa düzeltilsin. Ama her durumda rakamlar kamuoyu ile paylaşılsın. Yeterince algı operasyonu yapıldı. Artık gerçekleri konuşalım ve hepimiz ne konuştuğumuzu bilelim!”

