NET HOLDİNG A.Ş.'NİN KURULUŞUNUN 50. YILI ANISINA 50 BİN FİDAN BAĞIŞI

Merit Otelleri ile 25 yıldır Kuzey Kıbrıs'ın en büyük turizm yatırımcısı olan Net Holding A.Ş., kuruluşunun 50. yıl dönümünde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile iş birliğinde 50 bin fidanla “Net Holding Hatıra Ormanı” oluşturuyor.



Net Holding’in 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, “Net Holding Hatıra Ormanı” oluşturulması için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Net Holding arasında, bakanlıkta düzenlenen törenle protokol imzalandı. Protokole Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Aza ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş imza koydu. İmzalanan protokol çerçevesinde, Mersinlik bölgesinde çıkan orman yangınında zarar gören 34 hektar alana 50 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Hande Tibuk: “50. yılımızda, her yıla bin fidan dedik ve 50 bin fidanın dikilmesine hep birlikte vesile olduk”

Besim Tibuk önderliğinde, 1974 yılında 100 turist rehberinin bir araya gelmesi ile kurulan Net Holding’in bu sene 50. yılını kutladığını belirten Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Aza ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, “Net Holding ilk 25 yılında Türk turizminin gelişmesine büyük katkıda bulunmuş, yatırımlarını Türkiye’de yapmıştır. Son 25 yılında ise yatırımlarını Kuzey Kıbrıs’ta yapmaya başlamıştır. Kendi evimiz olarak gördüğümüz Kuzey Kıbrıs’ta yatırımlarımızı yoğun bir şekilde devam ettirerek büyümeye devam ediyoruz” dedi. Ülke turizmi ve ekonomisinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de pek çok alanda bu güzel ülkeye katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Tibuk, “Bir parçası olduğumuz Kuzey Kıbrıs’ın çocuklarına, ihtiyaç sahiplerine, eğitimine, hayvanlarına her türlü destek için elimizden geleni yapıyoruz. 50. yıl kutlamalarımız çerçevesinde de “Hatıra Ormanı” ile doğaya katkı sağlamak istedik” dedi. İlgilerinden ve kendilerine böyle bir imkan sağladıklarından dolayı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na teşekkür eden Tibuk, “50. yılımızda her yıla bin fidan dedik ve 50 bin fidanın dikilmesine hep birlikte vesile olduk” dedi.

Hüseyin Çavuş: “Hem bakanlığım hem de ülkem adına Net Holding’e teşekkür ederim”

Adanın yeşil olabilmesi için büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, “Geçmişte yaşadığımız Beşparmak, Tepebaşı ve Kantara bölgelerimizdeki orman yangınları tüm vatandaşlarımızın yüreğini dağlamıştır. Orman Müdürlüğümüz bu yıl iki yüz bin fidan dikimi gerçekleştirmiştir. Ormanlarımız, insanlar için olduğu kadar doğadaki biyolojik dengeyi kurmak açısından da büyük önem taşımaktadır” dedi. Net Holding’in, Orman Dairesi ile yapacağı 50 bin fidanlık katkı protokolünün özelde kendileri genelde ise ülke için çok büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Çavuş, “Hem bakanlığım hem de ülkem adına sizlere teşekkür ederim. Ümit ediyorum ki bundan sonra da iş birliğimizi, insanımıza ve ülkemize faydası olacak protokolleri devam ettiririz” dedi.

Fidan Dikim Şenliği gerçekleştirilecek

Net Holding Hatıra Ormanı için 20 Mart Çarşamba günü, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Orman Dairesi yetkilileri, Merit Otellerinin yöneticileri, personeli ve ailelerinin katılımıyla Mersinlik bölgesinde fidan dikim şenliği gerçekleştirilecek.

