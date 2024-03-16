Karşıyaka, Gençler’in umudunu yıktı

Aksa Süper Lig’de play-out hattındaki Gençler Birliği evinde karşılaştığı Karşıyaka’ya 3 – 2 mağlup olarak kendinin üzerindeki play-out hattı dışındaki takımların kaybettiği bu haftada play-out hattından çıkma şansını kaçırdı

Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Yusufcan Dönder, Mehmet Volkan Çelik

Pera L. Gençler Birliği: Hamit, Osman, İsmet, Galip(Ali(Mustafa)), Mehmetali, Berk, Gabriel Bawa, Abdülaziz, Serhat(Ahmet Havutçu), Mapuku, Bülent

Karşıyaka: Erdoğan, İlker İnceler, Mehmet, Azat, İlker Tek, Aksel, Rahmi, Furkan(Billy), Sertan(Ahmet Kara), Diatta

Goller: Dk. 47 Mapuku(Pen.) ve Dk. 51 Bülent(Gençler Birliği), Dk. 37 Sertan, Dk. 58 Diatta ve Dk. 83 Toykan(pen.) (Karşıyaka)

K.Kart: Dk. 83 Mehmetali Aylanç(Gençler Birliği)



Aksa Süper Ligin 23. Haftasında play-out hattındaki Pera L. Gençler Birliği ile rahat konumdaki Karşıyaka arasındaki karşılaşmada kazanan 3 – 2’lik skorla konuk Karşıyaka oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Gençler Birliği oldu.

Dk. 3 Gençler Birliği atağında Karşıyaka ceza alanı için müsait pozisyonda topla buluşan Serhat topu dışarı attı.

Dk. 37 Karşıyaka atağında Gençler Birliği ceza alanı içinde toplşa buluşan Sertan topu ağlara göndererek skoru 0 – 1 yaptı.

İlk devre bu sonuçla tamamlandı.

İkinci devreye yine iyi başlayan Gençler Birliği oldu.

Dk. 46 Gençler Birliği atağında Karşıyaka ceza alanı içinde topla buluşan Abdülaziz defansın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi. Peanaltı ataşını kullanan Mapuku topu ağlara göndererek skoru 1 – 1 yaptı.

Dk.51 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında topla buluşan Bülent kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlarla buluşturdu. 2 – 1

Dk. 53 Karşıyaka atağında ceza alanına yapılan ortada topla buluşan Sertan defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Diatta'nın vuruşunda kaleci Hamit topu köşeden çıkardı.

Dk. 58 Hızlı gelişen Karşıyaka atağında sol kanatta topla buluşan Toykan Gençler Birliği ceza alanına girerken topu havadan Diatta'ya attı. Diatta da mükemmel bir vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 2-2

Dk.83 Hızlı gelişen Karşıyaka atağında Ahmet Kara ile Billy'nin verkaçında Gençler Birliği ceza alanına giren Ahmet, Gençler Birliği defansında son adam konumundaki Mehmetali tarafından çekilerek düşürülmesi nedeniyle hakem penaltıyı verdi. Mehmetali ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltıyı kullanan Toykan topu ağlarla buluşturdu.2-3

Dk. 88 Gençler Birliği’nin gol için yüklendiği anlarda yine hızlı gelişen Karşıyaka atağında Ahmet Kara’nın pasıyla defansın arkasında topla buluşan Diatta kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda aşırtma bir vuruş yaptı ancak top yandan auta gitti.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Pera L. Gençler Birliği 2 – Karşıyaka 3 şeklinde tamamlandı.

