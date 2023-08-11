Neşe Uz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Girne’nin sevilen simalarından ve Avukat Alpan Uz’un annesi olan Neşe Uz’un cenazesi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Bir süre önce vücuduna gerçekleştirdiği bir operasyon sonrasında oluşan kompilasyonlar sonucunda dün hayatını kaybeden Neşe Uz’un cenazesi bugün Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ozanköy Mezarlığı’na defnedildi.Ailesinin gözyaşlarına boğulduğu cenazede Uz’un yakınları ve dostları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadılar.