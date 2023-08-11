Çalıntı kredi kartından 3,6 milyon TL çekti

Lefkoşa’da çalıntı kredi kartını kullanarak sahtekarlıkla yaklaşık 3, 6 milyon TL temin eden bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 23 – 30 Temmuz tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde, İ.K.’nin (E-50) çalıntı olduğuna inanılan kredi kartı numara ve şifrelerini, dolandırmak kastıyla kart sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında elde ettikten sonra, kendi iş yerindeki pos cihazının mail order sistemi ile toplam 3 milyon 617 bin 166 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği ve kart sahiplerine ait olmayan 8 sahte fatura düzenleyip, bankaya vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

İ.K. tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Polis 42 yaşındaki Tokmak’ın arandığını duyurdu



Polis dün evinden ayrılarak geri dönmeyen ve kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin 42 yaşındaki Leyla Tokmak’ın arandığını duyurdu.

