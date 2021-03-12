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Nereye imza attıklarını görmeden imza atıyorlar

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TDP Başkanı Özyiğit’ten hükümete tepki: “Nereye imza attıklarını görmeden imza atıyorlar, bu toplumu da töhmet altında bırakıyorlar”

Nereye imza attıklarını görmeden imza atıyorlar

 
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis’te söz aldı.
Tüm ısrarlarına rağmen Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi Ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın Meclis’in gündemine getirilmediğini söyleyen Özyiğit, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın da konuyla ilgili sorulara kendisinin de haberinin olmadığını söylediğini savundu.
 “Nereye imza attıklarını görmeden imza atıyorlar, bu toplumu da töhmet altında bırakıyorlar” diyen Özyiğit, “toplumun üretimden koparılarak dış yardıma muhtaç bir hale getirildiğini” söyledi. 
İç meselelerin protokollerde yer almaması gerektiğini dile getiren Özyiğit, protokolün yasallaşmasına ve uygulanmasına karşı her türlü mücadeleyi vereceklerini belirtti.


 
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