Sessiz protesto

HP Milletvekili Manavoğlu, Meclis’te hükümet vekillerinin olmamasını, kürsüde bir dakika sessiz durarak protesto etti
Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, finansal ve ekonomik huzursuzluklar konusunda Meclis’te söz aldı.
Manavoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz haricinde hükümet milletvekillerinin Genel Kurul’da bulunmaması nedeniyle, durumu protesto etmek için kürsüde 1 dakika konuşmadı.
“Hükümetin bu saygısızlığa bir son vermesi gerektiğini” söyleyen Manavoğlu, bu konuda daha hassas davranılmasını istedi.
“Neye imza attığını bilmeden bir protokole imza attıysanız, bunu neden eleştirmeyeceğiz. Bu kadar şaibeli bir protokol mu olur” diye konuşan Manavoğlu, hükümeti, oturup, konuşup, anlaşılabilecek bir ortam yaratmamakla suçladı.
“14 milyon TL’ye saray yapılacaksa, yapılsın ama şimdi bu sarayın yapılmasının zamanı değildir. Ya da bu protokolden çıkarılsın, halka yardım yapılsın” diyen Manavoğlu, hükümetin yaptığı görevden alma atamaları da eleştirdi.
Hükümete, halk için düzgün planlı bir aşılama, destek, prim destek sistemi yaratılması, kredilerle ilgili, mazbatalarla ilgili kararlar üretilmesi çağrısı yapan Manavoğlu, eğitim konusunda yaşanan sıkıntıların bir an önce giderilmesini istedi.