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"Nerede milletvekillerimiz?"

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"Nerede milletvekillerimiz?"
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki (DAÜ) çalışanların 1 milyar TL tutarındaki kıdem tazminatlarının ödenmesi için hazırlanan ek bütçe Cumhuriyet Meclisi’nde tartışıldı ve oy birliğiyle onaylandı.
Oylamada 33 milletvekili kabul oyu verirken 17 milletvekili oylama katılmadı.
Meclis Başkanı Zorlu Töre oylamaya 17 milletvekilinin katılmamasına tepki gösterdi.
“Düşünün 50 milletvekili ama katılan 33. Nerede milletvekillerimiz” ifadelerini kullanan Zorlu Töre “Sadece kürsüye çıkıp ondan sonra ayrılma” dedi.
 
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