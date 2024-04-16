Aracında uyuşturucuyla yakalandı

Lefkoşa’da aracında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan
Nuorual İdris dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 15 Nisan 2024 tarihinde saat 01.30 sıralarında Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından tespit edildiğini söyledi.
Polis, zanlının aracında yapılan aramada ön yolcu koltuğunun üzerinde bulunan bel çantasında 9 ayrı foil kağıda sarılı 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, arka koltukta içerisinde uyuşturucu bulunan bir adet sarma sigara, foil kağıdı, bin 120 TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.
Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.
Polis, zanlının aracının ve cep telefonunun emare olarak alındığını
belirtti. Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini,
alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu
kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün
süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
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