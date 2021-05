“Nerede bir heykel görseniz, orada Günsel kuruluşuna uğrarsınız”

Başbakan Saner, Yakın Doğu’nun eğitime olduğu kadar kültür ve sanata yaptığı yatırımlara değinerek, “Nerede bir heykel görseniz, orada bir Günsel kuruluşuna uğrarsınız. KKTC’de böyle bir simge oluştu” diye konuştu

Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin açılışında konuşan Başbakan Ersan Saner, “Günsel Ailesi’nin imza attığı yatırımlar, ülkesini seven, ülkesine katkı yapan bir ailenin doğup yaşadığı topraklara değer katma inancıyla yaptığı hamlelerdir.” dedi.

Konuşmasına konukları selamlayarak başlayan Başbakan Ersan Saner, “Devlet tek başına bir takım işleri yapmaya her zaman muktedir olmayabilir. Bazı yatırımlar özel sektörle desteklendiği anda bir ağacın meyve vermesi gibi bundan alınan tat ve haz duygusu inanılmaz olur. İşte biz böyle özel bir günü yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Günsel Ailesi’nin sadece eğitim alanında değil pek çok alanda yatırımlar yaparak ülkeye öncülük yaptığını söyleyen Başbakan Saner, “Bunlar rastlantı değildir. Ülkesini seven, ülkesine katkı yapan ve doğup yaşadığı topraklara değer katma inancıyla yapılan hamlelerdir. Ben bu bağlamda ülkenin başbakanı olarak Dr. Suat Günsel’e ve Ailesine teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Oluşumunun eğitime olduğu kadar kültür ve sanat alanında yaptığı yatırımlara da değinen Başbakan Ersan Saner, “Nerede bir heykel görseniz, orada bir Günsel kuruluşuna uğrarsınız. Böyle bir de simge oluştu KKTC’de” ifadesini kullandı. Günsel Ailesi’nin müzecilikten eğitime, finanstan otomotive, teknolojiden sanayiye kadar pek çok alanda ülkeye önemli yatırımlar yaptığını hatırlatan Başbakan Saner, “İşte özel sektörün ülkeye kattığı değerin ve ülkemizin de bundan elde ettiği kazancı çok önemsiyorum” ifadesini kullandı.